Thời tiết nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài

Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho biết trong tháng 8/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Người dân mặc đồ bảo hộ chống nắng nóng khi tham gia giao thông trên đường Hùng Vương, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày.

Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho biết trong tháng 8/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Riêng tại Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì và có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt.

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong hai ngày 11-12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

“Nắng nóng duy trì ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng). Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1,” Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Ngày 10/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như các trạm: Bắc Ninh 37,2 độ C, Láng (Hà Nội) 37,9 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 37,2 độ C, Quảng Ngãi 37,1 độ C...; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-60%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp.

Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải.

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thoi-tiet-nang-nong-o-khu-vuc-trung-bo-co-kha-nang-keo-dai-post1129275.vnp

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