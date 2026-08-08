Áp thấp nhiệt đới không đi vào đất liền nước ta, Thanh Hóa nắng nóng trở lại

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta.

Ví trí áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ, ngày 8/8. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Hồi 13 giờ ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo, đến 1 giờ ngày 9/8 áp thấp nhiệt đới ở vùng ven biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta. Tuy nhiên, từ chiều 8/8, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 1,5-2,5m, biển động. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong khí đó, ngày 8/8, khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đã xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ lúc 13 giờ có nơi trên 35 độ C như các trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 37 độ C, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 35,2 độ C, Hiệp Hòa (Bắc Ninh) 35,4 độ C, Ninh Bình 36,6 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 36,4 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 356 độ C...; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 65-75%.

Dự báo, ngày 9/8, phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%. Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Ngày 10/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ ngày 14-15/8 nắng nóng có khả năng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ, riêng khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài.

NM