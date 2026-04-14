Làm chủ kỹ thuật tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng - Bước tiến mới tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Sau thời gian cử ekip bác sĩ, kỹ thuật viên đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã chính thức triển khai và làm chủ kỹ thuật phẫu thuật điều trị ung thư vú kết hợp tạo hình, tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng. Đây là kỹ thuật mới, chuyên sâu lần đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện tuyến tỉnh của Thanh Hóa, đánh dấu bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội điều trị toàn diện cho bệnh nhân ung thư vú ngay tại tuyến tỉnh.

Việc làm chủ phẫu thuật điều trị ung thư vú, kết hợp tạo hình, tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng đánh dấu bước tiến quan trọng tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.

Tại Thanh Hóa, số ca mắc mới ung thư vú được phát hiện tăng nhanh trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, đáng mừng là những năm gần đây tỷ lệ phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm đã đạt trên 70%.

Hiện nay, y học đã có những bước tiến lớn về phương pháp điều trị ung thư vú như phẫu thuật, hóa trị xạ trị, kết hợp với các phương pháp điều trị khác như liệu pháp nội tiết tố, liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch. Nhờ đó, đã cải thiện đáng kể chất lượng điều trị ung thư vú. Tuy nhiên, ung thư vú vẫn để lại những tổn thương lớn về thể chất và tâm lý cho người bệnh, đặc biệt là sau phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú. Do đó, việc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa triển khai và làm chủ kỹ thuật phẫu thuật điều trị ung thư vú kết hợp tạo hình, tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng đã mở ra cơ hội để người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Đã có 3 bệnh nhân được phẫu thuật điều trị ung thư vú kết hợp tạo hình, tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Trước đây, bệnh nhân phải chuyển tuyến ra các bệnh viện lớn tuyến Trung ương để thực hiện tái tạo tuyến vú, tốn kém chi phí và thời gian. Hoặc bệnh nhân phải thực hiện 2 lần phẫu thuật là cắt bỏ tuyến vú để loại bỏ tế bào ung thư, sau đó thực hiện phẫu thuật tạo hình, tái tạo tuyến vú. Thì hiện nay, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng thời việc cắt bỏ tuyến vú loại bỏ tế bào ung thư và tạo hình tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng trong cùng 1 ca phẫu thuật.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Phương, Khoa Ngoại vú - Phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Phẫu thuật tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng là phương pháp sử dụng một phần cơ lưng rộng cùng da và mạch máu nuôi để tái tạo lại hình dáng tuyến vú sau khi cắt bỏ khối u. Kỹ thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ekip phẫu thuật và hệ thống trang thiết bị hiện đại.”

Sau khi chuẩn bị chu đáo các điều kiện, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công 3 ca phẫu thuật điều trị ung thư vú và tạo hình, tái tạo tuyến vú đầu tiên cho bệnh nhân. Các ca bệnh đều có diễn biến hậu phẫu ổn định, vạt tái tạo sống tốt, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và an toàn. Người bệnh phục hồi nhanh, tâm lý tự tin hơn sau điều trị.

Bệnh nhân phục hồi nhanh sau phẫu thuật.

Một bệnh nhân chia sẻ sau phẫu thuật: “Trước đây tôi rất lo lắng vì sau mổ sẽ bị mất một bên ngực. Khi được các bác sĩ tư vấn có thể tái tạo, tạo hình tuyến vú ngay trong quá trình phẫu thuật, tôi yên tâm và thoải mái tư tưởng hơn rất nhiều. Sau mổ, sức khỏe ổn định, tôi cũng tự tin hơn”.

Việc làm chủ kỹ thuật phẫu thuật điều trị ung thư vú kết hợp tạo hình, tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, mà còn góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương, nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị ung thư tại địa phương.

Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện quy trình, mở rộng chỉ định và nâng cao tay nghề để nhiều bệnh nhân ung thư vú được tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến này. Đồng thời, tăng cường truyền thông, tư vấn để người dân hiểu rõ hơn về lợi ích của việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời ung thư vú, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Thuỳ Dung