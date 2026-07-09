Kỳ vọng từ những dự án nước sạch vùng biên

Ở nhiều bản làng vùng biên Thanh Hóa, thiếu nước sạch vẫn là nỗi trăn trở kéo dài nhiều năm. Mùa khô, người dân chắt chiu từng can nước từ khe suối; mùa mưa lại thấp thỏm với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Trước thực tế đó, việc triển khai hai dự án cấp nước sạch tại xã Mường Lát và xã Quan Sơn với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng đang mang đến kỳ vọng về một cuộc sống ổn định hơn cho hàng nghìn người dân nơi biên giới.

Dự án Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt xã Quan Sơn đang dần hoàn thành. Ảnh: Đình Giang

Mong mỏi từ những bản làng thiếu nước

Đối với người dân vùng biên, nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thế nhưng, tại nhiều bản làng, nguồn nước sinh hoạt vẫn chủ yếu phụ thuộc vào khe suối, mạch nước tự nhiên hoặc các công trình cấp nước nhỏ lẻ đã xuống cấp... Mỗi khi bước vào mùa khô, lưu lượng nước giảm mạnh, nhiều hộ dân phải đi xa lấy nước hoặc sử dụng nguồn nước cầm chừng. Đến mùa mưa, nước thường đục, lẫn bùn đất, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bà Hàn Thị Giang, xã Mường Lát, chia sẻ: “Gia đình tôi nhiều năm nay sử dụng nước dẫn từ khe núi. Mùa nắng nước rất ít, có nhiều tháng thiếu nước; mùa mưa thì nước đục, phải để lắng lọc rồi mới dám dùng. Khi biết có dự án nhà máy nước, bà con ai cũng phấn khởi, chỉ mong công trình sớm hoàn thành để có nguồn nước sạch ổn định sử dụng”.

Không chỉ ở Mường Lát, tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng diễn ra tại nhiều khu vực của xã Quan Sơn. Việc phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên khiến đời sống người dân luôn bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thiếu nước sạch không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn làm gia tăng nguy cơ phát sinh các bệnh liên quan đến nguồn nước, ảnh hưởng đến công tác vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chị Hà Thị Huệ, xã Quan Sơn, cho biết: “Gia đình làm kinh doanh nên rất cần nguồn nước sạch ổn định. Hiện chúng tôi phải tích trữ nước mưa, kết hợp sử dụng nước suối nên khá bất tiện”.

Trước nhu cầu cấp thiết đó, việc đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư (nay là xã Quan Sơn) và Dự án nhà máy nước sạch huyện Mường Lát (nay là xã Mường Lát) được người dân vùng biên kỳ vọng sẽ từng bước giải quyết tình trạng thiếu nước kéo dài nhiều năm. Khi có nguồn nước sạch ổn định, điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe của người dân sẽ từng bước được cải thiện.

Tăng tốc đưa nước sạch về vùng biên

Để sớm hiện thực hóa mong mỏi của người dân, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ hai dự án cấp nước sạch tại xã Quan Sơn và xã Mường Lát. Cùng với yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm các nhà máy vận hành ổn định, phát huy hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.

Tại Dự án Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt xã Quan Sơn, tiến độ thi công đang bám sát kế hoạch. Ông Đinh Tiến Thắng, Giám đốc Công ty CP Thương mại đầu tư Nam Việt, cho biết: "Đến nay, các hạng mục chính như khu xử lý nước, bể chứa và công trình kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành. Đơn vị đang hoàn tất thủ tục đấu nối tuyến ống dọc Quốc lộ 217, phấn đấu bàn giao công trình trong tháng 11".

Công nhân thi công lắp đường ống dẫn nước trên địa bàn xã Quan Sơn.

Trong khi đó, Dự án Nhà máy nước sạch xã Mường Lát gặp nhiều khó khăn hơn do điều kiện địa chất tại khu vực công trình thu nước và trạm bơm cấp I khác với kết quả khảo sát ban đầu. Nền đá cứng khiến công tác đào móng, xử lý nền và thi công các hạng mục ngầm kéo dài hơn dự kiến. Bên cạnh đó, thời tiết mưa bão trong năm 2025 cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thực hiện.

Trước những khó khăn phát sinh, chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn và nhà thầu rà soát hiện trạng, điều chỉnh giải pháp thi công phù hợp, đồng thời tăng cường nhân lực, thiết bị để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026. Quá trình thi công được kiểm tra, giám sát và nghiệm thu chặt chẽ theo từng hạng mục, bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn vận hành.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hai công trình không chỉ giải quyết tình trạng thiếu nước sạch kéo dài ở nhiều khu dân cư vùng biên mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện điều kiện vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương miền núi, biên giới của tỉnh.

Đình Giang