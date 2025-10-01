Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Phát huy vai trò người cao tuổi

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò của người cao tuổi (NCT). Người từng căn dặn: “Một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang, một hành động của phụ lão có ảnh hưởng đến việc giết giặc...”, “Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, Nhân dân hưởng ứng. Phụ lão làm, Nhân dân làm theo”. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và hội NCT các cấp trong tỉnh luôn đặc biệt quan tâm và triển khai hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách để NCT được chăm sóc ngày càng tốt hơn.

Người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động thể thao, nâng cao đời sống tinh thần.

Toàn tỉnh hiện có 612.086 NCT, trong đó có 305.703 NCT đang hưởng lương hưu và các loại trợ cấp hằng tháng (chiếm 50% tổng số NCT toàn tỉnh); 162.206 NCT được cấp thẻ BHYT. Những năm qua, các cấp hội NCT tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với chính quyền tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho gần 70.000 NCT mỗi năm. Bên cạnh đó, các cấp hội NCT thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các quyền của NCT được quy định trong các văn bản pháp luật, như: Quyền được chúc thọ, mừng thọ; được theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu; được hưởng trợ cấp xã hội, cấp thẻ BHYT... Hội NCT đã phối hợp với trạm y tế các xã, phường thống kê, lập sổ theo dõi và quản lý sức khỏe cho 371.615 NCT, hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trên 565.670 lượt NCT. Vận động, kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ sở y tế, tổ chức các hoạt động khám sàng lọc các bệnh mãn tính, cấp thuốc miễn phí; khám và tư vấn các bệnh về mắt cho hơn 330.000 lượt NCT, thay thủy tinh thể cho hơn 34.300 NCT...

Chủ tịch Hội NCT tỉnh, Nguyễn Đức Thắng cho biết: Nhằm động viên, khuyến khích NCT tích cực phát huy vai trò của mình, các cấp hội đã đa dạng hóa các hoạt động bổ ích, thiết thực, thu hút đông đảo NCT tham gia. Đặc biệt, việc tham gia bầu cử ĐBQH, HĐND, tiếp xúc cử tri, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp được NCT đồng thuận và đóng góp nhiều ý kiến sát thực. Bên cạnh đó, các cấp hội NCT tỉnh đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhiều NCT đảm nhận, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng, chính quyền và Nhân dân tín nhiệm giao phó. Hiện toàn tỉnh có trên 8.000 NCT tham gia làm công tác Đảng; 12.771 NCT tham gia công tác MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; 25.500 NCT tham gia tổ an ninh, tổ hòa giải, làm công tác khuyến học, khuyến tài; góp phần giải quyết thành công hàng nghìn vụ việc mâu thuẫn, phức tạp, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân.

Trong phát triển kinh tế gia đình, NCT tích cực tham gia và truyền dạy kinh nghiệm, kiến thức cho con cháu, người dân. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 335.000 NCT đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh, trong đó có 4.776 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó đóng góp trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm cho hàng vạn người lao động địa phương.

Để các hoạt động của NCT trở nên sôi nổi, hiệu quả, các cấp hội NCT còn thành lập, duy trì trên 5.200 câu lạc bộ (CLB), trong đó có 1.269 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Hoạt động của các CLB đã tạo nên sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho NCT được giao lưu, chia sẻ, nâng cao sức khỏe, giúp đỡ NCT nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các cấp hội NCT còn phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp NCT rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ, giao lưu, góp phần củng cố và tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên NCT.

Với sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành và xã hội, đời sống của NCT ngày càng nâng cao. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp NCT tiếp tục sống vui, sống khỏe, trở thành gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương để con cháu học tập, noi theo.

Bài và ảnh: Thanh Huê