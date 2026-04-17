Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân

Chiều 17/4, phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2026).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện các phòng nghiệp vụ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tham mưu qua các thời kỳ.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng lực lượng Tham mưu.

Ra đời từ những ngày đầu chính quyền cách mạng còn non trẻ, đến nay lực lượng Tham mưu, Công an Thanh Hóa luôn xứng đáng là “bộ não chiến lược” của lãnh đạo và góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp của lực lượng Công an Thanh Hóa trong đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu đã không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu bảo đảm “đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả và toàn diện” các mặt công tác công an.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng lực lượng Tham mưu, Công an tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, gắn với yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lực lượng Tham mưu đã chủ động tham mưu triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đề xuất nhiều quyết sách, giải pháp dẫn dắt, tiên phong nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những năm qua, lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa khẳng định vai trò là trung tâm tổng hợp, phân tích, dự báo chiến lược, trực tiếp phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy bảo đảm mọi mệnh lệnh, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được theo dõi, đôn đốc quyết liệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Công tác xây dựng lực lượng được quan tâm toàn diện; chất lượng công tác tham mưu được nâng tầm chiến lược. Đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó, tổ chức triển khai sâu, rộng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” với nhiều hình ảnh đẹp, cách làm hay được lan toả, biểu dương trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm

Nhiệt liệt biểu dương những thành tích, cống hiến thầm lặng, bền bỉ của lực lượng Tham mưu, đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng Tham mưu tiếp tục thống nhất về nhận thức, quyết liệt trong hành động, nâng tầm tư duy, chất lượng tham mưu chiến lược với phương châm “sớm - sắc - chắc - sâu”. Lực lượng tham mưu phải “chủ động, đi trước một bước”, nắm chắc tình hình, tham mưu các giải pháp chiến lược, bảo đảm mọi mặt công tác, chiến đấu của toàn lực lượng đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng thời, xây dựng lực lượng Tham mưu trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trung thực, nhạy bén, chủ động, sáng tạo; có trình độ năng lực, trách nhiệm, tận tuỵ, tâm huyết với nghề nghiệp; là những cán bộ “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng lưu ý, trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, lực lượng Tham mưu phải là đơn vị chủ động, tạo đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nền tảng tham mưu hiện đại trong kỷ nguyên mới, từ đó phát huy hiệu quả dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng nền tảng số, hiện đại hóa công tác thông tin, báo cáo, chỉ huy, điều hành bảo đảm chính xác, kịp thời, hiệu quả đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu.

Tại lễ kỷ niệm, có 12 tập thể và 18 cá nhân thuộc lực lượng Tham mưu Công an Thanh Hóa đã được trao thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

