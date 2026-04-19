Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Kỷ niệm 700 năm ngày sinh Tướng công Thiều Thốn và sự hình thành, phát triển họ Thiều Việt Nam

Lan Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/4, UBND phường Đông Tiến (Thanh Hóa) phối hợp với Hội đồng họ Thiều Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 700 năm ngày sinh Tướng công Thiều Thốn (1326 - 2026) và 700 năm hình thành, phát triển họ Thiều Việt Nam.

Con em họ Thiều và Nhân dân thắp hương tưởng nhớ công ơn Tướng quân Thiều Thốn (1326 - 1380).

Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo phường Đông Tiến, Hội đồng họ Thiều Việt Nam, đông đảo con em họ Thiều khắp mọi miền Tổ quốc và du khách thập phương.

Tướng công Thiều Thốn sinh ngày 3 tháng 3 năm Bính Dần 1326 tại đất Thọ Sơn, tổng Thanh Khê (nay là phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa). Nhờ anh dũng nhất ba quân, lập nhiều chiến công hiển hách bình giặc Ngô, phá Chiêm Thành, ông được vua Trần Dụ Tông phong tước “Khai quốc công thần thượng trụ quốc, Thượng trật” và được nhà vua yêu mến gả công chúa Trần Thị Ngọc Hai làm vợ.

Tại Lễ kỷ niệm, các vị đại biểu, con em dòng họ Thiều Việt Nam và Nhân dân ôn lại thân thế, sự nghiệp của Tướng quân Thiều Thốn.

Năm 1365, vua Trần Dụ Tông sai Thiều Thốn đem quân trấn ải Đông Bình Lạng Giang, rất được lòng dân, ai cũng yêu mến. Vì người em bên vợ kiêu ngạo làm bậy, ông bị tội lây, mất chức. Sau đó quân sĩ và dân chúng kêu oan, triều đình biết chuyện, phục chức cho ông.

Năm 1380, sau khi mất, tướng quân Thiều Thốn được vua sắc phong “Thượng đẳng phúc thần Đại vương”. Hiện nay, đền thờ chính của ông ở núi Đào Sơn, phường Đông Tiến, được con em họ Thiều và Nhân dân hương khói quanh năm.

Hiện dòng họ Thiều Việt Nam còn lưu giữ được nhiều tài liệu quý về thân thế, sự nghiệp Tướng quân Thiều Thốn.

Từ gia phả hiện có của dòng họ Thiều và những tài liệu lịch sử cho thấy, Tướng quân Thiều Thốn là Thủy tổ và vùng đất Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa là nơi phát tích, là cội nguồn hình thành và phát triển họ Thiều Việt Nam. Kỷ niệm 700 năm ngày sinh Tướng công cũng là dịp kỉ niệm 700 năm hình thành và phát triển họ Thiều Việt Nam. Qua đó, con em họ Thiều khắp mọi miền Tổ quốc ngày càng phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết dựng xây quê hương, đất nước.

Từ khóa:

#Việt nam #Phát triển #phường Đông Tiến #ngày sinh #Phát huy truyền thống #Tướng quân #Thanh hóa #Tổ quốc #Chiêm thành #Cách mạng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh