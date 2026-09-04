Ký kết phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn

Sáng 4/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường ký kết chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn giai đoạn 2026-2030.

Toàn cảnh hội nghị.

Chương trình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm nông lâm thủy sản; chủ động phòng ngừa, phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Theo chương trình, các bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm; hướng dẫn nông dân, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh áp dụng các quy trình, tiêu chuẩn bảo đảm an toàn. Đồng thời, khuyến khích phát triển sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, xanh và giảm phát thải.

Đại diện lãnh đạo Sở NN&MT phát biểu tại hội nghị.

Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ hội trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động về an toàn thực phẩm được tập huấn, cập nhật kiến thức; 100% hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thủy sản có hội viên của hai Hội được tuyên truyền, tập huấn về các quy định pháp luật liên quan.

Đáng chú ý, 100% Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp có hội viên áp dụng, nhân rộng mô hình sản xuất nông lâm thủy sản an toàn gắn với khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, xanh và giảm phát thải. 100% xã, phường ký kết chương trình phối hợp ở cấp xã về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn.

Lãnh đạo Sở NN&MT, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh thực hiện nghi thức ký kết.

Việc ký kết chương trình phối hợp góp phần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của cán bộ, hội viên và cộng đồng trong bảo đảm an toàn thực phẩm, từng bước hình thành thói quen sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm, hướng tới nền nông nghiệp chất lượng, an toàn và phát triển bền vững.

Thanh Tâm