Hướng tới hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Ký kết ghi nhớ đầu tư 14 dự án tại Thanh Hóa với tổng vốn gần 73.000 tỷ đồng

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, chiều 28/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, UBND tỉnh tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư về việc nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án tại tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến ký ghi nhớ đầu tư của Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh với 4 dự án hạ tầng KCN tại Thanh Hóa.

Dự lễ ký kết có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại lễ ký kết, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) đã ký ghi nhớ hợp tác với 7 nhà đầu tư để thực hiện 11 dự án lớn, trọng điểm, với tổng vốn đầu tư khoảng 36.848 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD, bao gồm:

Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa ký ghi nhớ đầu tư 4 dự án hạ tầng tại KCN Thiệu Quang, KCN Thiệu Hóa, giai đoạn 2 KCN WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa (thuộc KCN Phú Quý) và giai đoạn 2 KCN WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa (thuộc KCN Giang Quang Thịnh).

Công ty TNHH KCN Thăng Long Thanh Hóa ký cam kết đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 2.

Tập đoàn Tân Phục Hưng với Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu A - Khu công nghiệp Hà Long.

Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng đầu tư Dự án đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B, Khu C - Khu công nghiệp Hà Long.

Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa với Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Hoằng Hóa.

Công ty CP Miza với Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số 5. Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số 1 và Dự án Cảng tổng hợp Bắc Nghi Sơn tại KKTNS.

Sở Tài chính ký ghi nhớ hợp tác với Công ty CP Tập đoàn FLC thực hiện 2 dự án, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu logistics và dịch vụ phụ trợ có tổng vốn đầu tư 19.000 tỷ đồng; Dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Trung tâm nghiên cứu R&D có tổng vốn đầu tư 8.750 tỷ đồng.

Sở Xây dựng ký ghi nhớ hợp tác với Công ty CP Tập đoàn SOVICO nghiên cứu dự án Nâng cấp Cảng hàng không Thọ Xuân, với tổng vốn đầu tư 8.200 tỷ đồng.

Tại lễ ký kết, Trưởng Ban Quản lý KKTNS&CKCN Trịnh Huy Triều đặc biệt hoan nghênh sự quan tâm, hợp tác của các nhà đầu tư. Biên bản ghi nhớ được ký kết thể hiện sự tin tưởng, thiện chí hợp tác và quyết tâm của các bên trong việc cùng nhau nghiên cứu, triển khai các cơ hội đầu tư trong thời gian tới. Đồng thời tin tưởng rằng, với năng lực, kinh nghiệm và uy tín của các bên, sự hợp tác này sẽ sớm mang lại những kết quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong thời gian tới, đề nghị các bên liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được thống nhất trong biên bản ghi nhớ; đồng thời, tích cực trao đổi, nghiên cứu để sớm triển khai các dự án cụ thể trên thực tế. Ban Quản lý KKTNS&CKCN sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ và giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghiên cứu các dự án.

Lễ ký kết ghi nhớ đầu tư các dự án là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi chương trình chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc chủ động kết nối, mở rộng không gian hợp tác và đón dòng vốn đầu tư mới vào các lĩnh vực trọng điểm.

Sáng mai (29/3), Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ chính thức diễn ra.

Minh Hằng