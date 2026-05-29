Xã Sao Vàng sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 29/5, Ban chấp hành Đảng bộ xã Sao Vàng đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng chủ trì hội nghị.

Xã Sao Vàng được thành lập theo Nghị quyết số 1686 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Xuân Phú, Xuân Sinh, Thọ Lâm và thị trấn Sao Vàng, thuộc huyện Thọ Xuân trước đây. Sau sắp xếp, xã có diện tích gần 90km2, dân số gần 44.500 người.

Sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Sao Vàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí Phan Thanh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sao Vàng trình bày báo cáo sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị xã Sao Vàng từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt và hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị được phân định rõ hơn, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo trước đây.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động nền nếp, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Phương thức lãnh đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới; việc phân cấp, phân quyền ngày càng hiệu quả, giúp giải quyết công việc nhanh hơn ngay từ cơ sở. Công tác quản lý tài chính, tài sản công, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh trật tự và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Sao Vàng vẫn còn một số khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu triển khai như: Khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới được phân cấp về cơ sở trong khi nguồn nhân lực chưa đồng đều, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Một số khó khăn còn phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết hồ sơ đất đai, đơn thư phức tạp kéo dài. Hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm dùng chung chưa thật sự đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa nhịp nhàng; việc cụ thể hóa quy chế trong mô hình mới còn chậm, dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, Đảng ủy, chính quyền xã xác định sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và địa phương; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Địa phương cũng tập trung tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đất đai, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; phát huy tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, xã tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác tiếp dân, tạo đồng thuận trong Nhân dân; phấn đấu đến năm 2029 đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây tỉnh Thanh Hóa, hướng tới đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Kim Dung