Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Sao Vàng khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 26/3, HĐND xã Sao Vàng tổ chức Kỳ họp thứ Nhất khóa II nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tiến hành bầu các chức danh HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tọa điều hành Kỳ họp

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử xã Sao Vàng đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND xã Sao Vàng đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ của người trúng cử và thực sự là ngày hội của toàn dân với 100% cử tri tham gia; bầu đủ 24 đại biểu HĐND xã với số phiếu tập trung cao, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần.

Thường trực Đảng ủy xã tặng hoa chức mừng các đồng chí được bầu giữ chức danh HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, thông qua một số Tờ trình quan trọng về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2026; Ban hành nội quy kỳ họp HĐND và quy chế làm việc của HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031...

Lê Phượng