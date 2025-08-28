Kỳ họp thứ 2 HĐND xã An Nông thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Chiều 28/8, HĐND xã An Nông khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 2 để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Phạm Văn Cương, Phó Chủ tịch HĐND xã đồng chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã; tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND xã An Nông; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2025.

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, 100% đại biểu HĐND xã An Nông đã biểu quyết thông qua 9 Nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân trong thời gian tới.

Các Nghị quyết tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: Ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã; Chương trình giám sát của HĐND xã 6 tháng cuối năm; phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2025; phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025; phê chuẩn kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2025; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2025; phê chuẩn phương án dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025; đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt giao biên chế khối chính quyền xã An Nông năm 2025.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 và một số nhiệm vụ quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Đặc biệt là trong điều kiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp mới được vận hành từ ngày 1/7/2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND xã, các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn chủ động cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND thành các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp thực tiễn, sớm đi vào cuộc sống.

HĐND xã đề nghị các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND xã; tăng cường phối hợp để tổ chức thực hiện Nghị quyết, trong đó cần đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông đề nghị cán bộ, đảng viên, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

