Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kỳ họp thứ 16 HĐND xã Thọ Lập quyết định nhiều nội dung quan trọng

Đỗ Duy Nhã (Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thọ Lập)
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/9/2025, HĐND xã Thọ Lập nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Sáng 19/9/2025, HĐND xã Thọ Lập nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, xem xét, cho ý kiến vào tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025 xã Thọ Lập; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và bổ sung danh mục đầu tư công năm 2025 xã Thọ Lập.

Kỳ họp cũng đã nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã đối với các dự thảo Nghị quyết UBND xã trình kỳ họp.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Thọ Lập đã thảo luận, đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Đồng thời biểu quyết thông qua các tờ trình, Nghị quyết, góp phần vào sự phát triển của xã trong giai đoạn tới. Đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030.

