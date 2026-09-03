Kuwait đánh chặn tên lửa và UAV, kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an ninh

Lực lượng phòng không Kuwait ngày 3/9 đã triển khai đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được cho là xuất phát từ Iran, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp tục lan rộng và làm gia tăng nguy cơ bất ổn trên toàn khu vực Vùng Vịnh.

Hệ thống phòng không Kuwait đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV. Ảnh: AP.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, sau điều mà Kuwait gọi là “hành động gây hấn” của Iran. Quân đội Kuwait đồng thời xác nhận những tiếng nổ lớn được nghe thấy tại một số khu vực trong nước là do các khẩu đội phòng không đang hoạt động để đánh chặn các mục tiêu trên không.

Quân đội kêu gọi người dân và người nước ngoài đang sinh sống tại Kuwait nghiêm túc tuân thủ các hướng dẫn về an ninh và an toàn do cơ quan chức năng ban hành.

Các thông tin từ Kuwait được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa trải qua một đợt giao tranh nghiêm trọng mới, phá vỡ khoảng thời gian tương đối yên ắng kéo dài gần một tháng. Theo Reuters, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một loạt mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có hệ thống phòng không, radar, cơ sở liên lạc và các năng lực quân sự liên quan đến hoạt động tại Eo biển Hormuz.

Đáp lại, Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào những cơ sở quân sự của Mỹ và các đồng minh trong khu vực, trong đó có Bahrain, Jordan, Iraq và Kuwait. AP cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh Vùng Vịnh của Mỹ diễn ra sau khi Washington nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait. Ảnh: IRIB.

Kuwait là một trong những quốc gia Vùng Vịnh có sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ, do đó có nguy cơ trở thành mục tiêu trong các đợt trả đũa của Tehran. Trong những giờ đầu của đợt giao tranh mới, còi báo động đã vang lên tại Kuwait City, trong khi hệ thống phòng không được kích hoạt để đối phó với các mục tiêu trên không.

Đáng chú ý, diễn biến mới diễn ra trong lúc căng thẳng tại Eo biển Hormuz tiếp tục tác động mạnh tới an ninh năng lượng toàn cầu. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, nơi một phần đáng kể nguồn cung dầu mỏ và khí đốt của thế giới được vận chuyển. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại khu vực này đều có nguy cơ gây sức ép lên giá năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AP, Al Jazeera, IRIB.