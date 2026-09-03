Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Kuwait đánh chặn tên lửa và UAV, kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an ninh

Vân Bình
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng phòng không Kuwait ngày 3/9 đã triển khai đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được cho là xuất phát từ Iran, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp tục lan rộng và làm gia tăng nguy cơ bất ổn trên toàn khu vực Vùng Vịnh.

Kuwait đánh chặn tên lửa và UAV, kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an ninh

Lực lượng phòng không Kuwait ngày 3/9 đã triển khai đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được cho là xuất phát từ Iran, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp tục lan rộng và làm gia tăng nguy cơ bất ổn trên toàn khu vực Vùng Vịnh.

Kuwait đánh chặn tên lửa và UAV, kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an ninh

Hệ thống phòng không Kuwait đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV. Ảnh: AP.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, sau điều mà Kuwait gọi là “hành động gây hấn” của Iran. Quân đội Kuwait đồng thời xác nhận những tiếng nổ lớn được nghe thấy tại một số khu vực trong nước là do các khẩu đội phòng không đang hoạt động để đánh chặn các mục tiêu trên không.

Quân đội kêu gọi người dân và người nước ngoài đang sinh sống tại Kuwait nghiêm túc tuân thủ các hướng dẫn về an ninh và an toàn do cơ quan chức năng ban hành.

Các thông tin từ Kuwait được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa trải qua một đợt giao tranh nghiêm trọng mới, phá vỡ khoảng thời gian tương đối yên ắng kéo dài gần một tháng. Theo Reuters, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một loạt mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có hệ thống phòng không, radar, cơ sở liên lạc và các năng lực quân sự liên quan đến hoạt động tại Eo biển Hormuz.

Đáp lại, Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào những cơ sở quân sự của Mỹ và các đồng minh trong khu vực, trong đó có Bahrain, Jordan, Iraq và Kuwait. AP cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh Vùng Vịnh của Mỹ diễn ra sau khi Washington nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Kuwait đánh chặn tên lửa và UAV, kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an ninh

Căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait. Ảnh: IRIB.

Kuwait là một trong những quốc gia Vùng Vịnh có sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ, do đó có nguy cơ trở thành mục tiêu trong các đợt trả đũa của Tehran. Trong những giờ đầu của đợt giao tranh mới, còi báo động đã vang lên tại Kuwait City, trong khi hệ thống phòng không được kích hoạt để đối phó với các mục tiêu trên không.

Đáng chú ý, diễn biến mới diễn ra trong lúc căng thẳng tại Eo biển Hormuz tiếp tục tác động mạnh tới an ninh năng lượng toàn cầu. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, nơi một phần đáng kể nguồn cung dầu mỏ và khí đốt của thế giới được vận chuyển. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại khu vực này đều có nguy cơ gây sức ép lên giá năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AP, Al Jazeera, IRIB.

Từ khóa:

#Kuwait #UAV #Iran #Tấn công #Tên lửa #Máy bay không người lái #Hệ thống phòng không #Vùng vịnh #Nguy cơ #Mục tiêu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đức thử tên lửa đạn đạo vài giờ sau cáo buộc Nga liên quan UAV tại sân bay Leipzig/Halle

Đức thử tên lửa đạn đạo vài giờ sau cáo buộc Nga liên quan UAV tại sân bay Leipzig/Halle

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Đức đã tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đạn đạo LORA do Israel sản xuất tại Bắc Đại Tây Dương, trong động thái được xem là bước tiến mới trong kế hoạch tăng cường năng lực răn đe và tấn công tầm xa của quân đội nước này. Cuộc thử...
Ông Putin: Quân bài đáp trả Anh là “bí mật quân sự”

Ông Putin: Quân bài đáp trả Anh là “bí mật quân sự”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh SCO, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga luôn mở cửa đối thoại với Mỹ, đồng thời cảnh báo các cơ sở quân sự của Anh tại Ukraine là mục tiêu hợp pháp và từ chối tiết lộ lằn ranh đỏ trả đũa London.
New York áp dụng lệnh cấm AI với học sinh đến hết lớp 8

New York áp dụng lệnh cấm AI với học sinh đến hết lớp 8

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thành phố New York (Mỹ) sẽ cấm học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh từ chương trình giáo dục dành cho trẻ 2 tuổi đến hết lớp 8 trong năm học 2026-2027, theo chính sách mới được Thị trưởng Zohran Mamdani công bố ngày 2/9. Đây được đánh giá...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh