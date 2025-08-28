Kịp thời cứu hộ 3 ngư dân bị lật bè mảng

Sáng 28/8, Đồn Biên phòng Hoằng Trường, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng, Nhân dân địa phương cứu hộ kịp thời 3 ngư dân bị lật bè mảng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hoằng Trường thăm hỏi, động viên ngư dân có phương tiện gặp nạn.

Theo đó sáng cùng ngày, một số ngư dân xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa lên kiểm tra phương tiện bè mảng đang neo đậu tại cửa lạch. Trong quá kiểm tra và vận hành, 2 phương tiện của ông Nguyễn Hữu Duyên (sinh năm 1971) và Trương Đình Đại (sinh năm 1993) bất ngờ bị nước chảy xiết gây lật.

Các lực lượng cứu hộ được các ngư dân trên phương tiện bị lật.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ và điều phương tiện phối hợp với các lực lượng cùng Nhân dân cứu hộ 3 ngư dân đảm bảo an toàn. Các phương tiện bị hư hỏng ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Quốc Toản (CTV)