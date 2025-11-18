Kinh tế EU tăng trưởng ổn định, bất chấp nhiều biến động thương mại và địa chính trị

Ủy ban Châu Âu (EC) vừa công bố Dự báo Kinh tế Mùa Thu 2025, đánh giá triển vọng tăng trưởng của Liên minh Châu Âu trong giai đoạn 2025–2027. Báo cáo cho thấy kinh tế EU duy trì đà tăng ổn định, bất chấp nhiều biến động thương mại và địa chính trị. Các chỉ số kinh tế then chốt phản ánh sức chống chịu của nền kinh tế và cho thấy những động lực nội tại đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng khu vực.

Biểu tượng đồng euro phía trước trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu ( ECB) tại Frankfurt am Main, Đức. Ảnh: AP.

Theo báo cáo, kinh tế khu vực đồng euro dự kiến tăng 1,4% trong năm 2025 và năm 2026, tăng 1,5% vào năm 2027. EC cho biết nhu cầu trong nước, đặc biệt ở các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư vào xây dựng phi nhà ở, tiếp tục là động lực chính hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, EC cảnh báo triển vọng vẫn chịu tác động từ các rào cản thuế quan của Mỹ và sự khó đoán trong chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump. Dù vậy, mức thuế Mỹ áp với hàng hóa EU hiện thấp hơn so với nhiều đối tác lớn khác, tạo lợi thế tương đối cho doanh nghiệp châu Âu.

Trong tháng 7, Brussels và Washington đã đạt thỏa thuận áp mức thuế 15% với phần lớn hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, giúp xuất khẩu EU ghi nhận sự phục hồi trong tháng 9. EC giả định các mức thuế đã áp dụng từ cuối tháng 10 sẽ được duy trì đến hết giai đoạn dự báo.

Phát biểu nhân dịp công bố báo cáo, Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế, năng suất, thực thi và đơn giản hóa, ông Valdis Dombrovskis nhấn mạnh, nền kinh tế EU tiếp tục tăng trưởng dù đối mặt nhiều sức ép từ bên ngoài, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh các nỗ lực củng cố cạnh tranh, đơn giản hóa quy định và thúc đẩy đổi mới để duy trì động lực tăng trưởng nội địa.

Ông cho biết:” Ở cấp độ EU chúng ta đã có một lộ trình rõ ràng để triển khai những cải cách được thể hiện trong la bàn cạnh tranh của EU, tiếp tục thực hiện những biện pháp này như đơn giản hóa quy định, hoàn thiện thị trường chung và thúc đẩy đổi mới, sẽ giúp củng cố hoạt động kinh tế vượt mức kì vọng.”

Thị trường lao động EU vẫn duy trì được sự ổn định. Ảnh: Reuters.

Thị trường lao động EU được đánh giá duy trì sự ổn định, với việc làm dự kiến tăng 0,5% trong các năm 2025–2026 và 0,4% trong năm 2027. Tăng trưởng tiền lương được dự báo chậm lại nhưng vẫn cao hơn lạm phát, giúp cải thiện sức mua của hộ gia đình. Lạm phát tại khu vực đồng euro được dự đoán ở mức 2,1% năm 2025, gần mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). ECB hiện giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2% và chưa phát tín hiệu giảm lãi suất trong thời gian tới.

Dù triển vọng tăng trưởng tích cực, EC dự báo thâm hụt ngân sách của các nước EU sẽ tăng từ 3,1% GDP năm 2024 lên 3,4% năm 2027, chủ yếu do chi tiêu quốc phòng. Tỷ lệ nợ công của EU cũng được dự báo nhích lên 85% GDP vào năm 2027, trong khi khu vực đồng euro có thể tăng lên hơn 90%.

Được biết, EC công bố hai dự báo kinh tế toàn diện mỗi năm vào mùa Xuân và mùa Thu, bao gồm nhiều chỉ số kinh tế của toàn bộ các quốc gia thành viên EU, các nước ứng cử viên, Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) và một số nền kinh tế lớn.

Thu Uyên

Nguồn: Euronews