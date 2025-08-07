Kinh nghiệm đi rừng dừa Bảy Mẫu Hội An trong ngày chi tiết nhất

Rừng dừa Bảy Mẫu hay rừng dừa Cẩm Thanh là một địa điểm du lịch nổi tiếng Hội An. Với những rặng dừa xanh mướt, rạch nước trong veo và vô vàn trải nghiệm đậm chất miền Tây sẽ mang đến cho du khách nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Tour rừng dừa Bảy Mẫu 1 ngày là cơ hội để du khách tìm về với vẻ đẹp nguyên sơ mà thiên nhiên ban tặng khi tham quan “lá phổi xanh miền Trung”.

Thông tin về khu di lịch lịch sử văn hoá rừng dừa Bảy Mẫu

Rừng dừa Bảy Mẫu có diện tích hơn 100 hecta toạ lạc ở Võng Nhi, Cẩm Thanh, Hội An. Cái tên Bảy Mẫu xuất hiện từ thời xưa, khi khu rừng này có diện tích chỉ khoảng 7 mẫu. Nơi đây nằm cách phố cổ Hội An khoảng 3km theo hướng Đông Nam.

Khu du lịch Rừng Dừa Bảy Mẫu luôn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước

KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ RỪNG DỪA BẢY MẪU

- Địa chỉ: Võng Nhi, Cẩm Thanh, Hội An

- Hotline: 0985.402.302

- Website: https://rungduabaymau.vn/

- Mail: khudulichrungduabaymau@gmail.com

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch đến rừng dừa Bảy Mẫu là từ tháng 1 đến tháng 3. Đây là thời điểm lý tưởng để cây cối đâm chồi nảy lộc và khí hậu mát mẻ thích hợp cho mọi du khách sang quan.

Tầm từ tháng 4 đến tháng 9 thời tiết chuyển dần sang mùa hè và khí hậu trở nên nóng bức nhưng du khách vẫn có thể tham quan rừng dừa và check in nhiều ảnh đẹp. Hãy sắp xếp thời gian đi vào sáng sớm (trước 9h sáng) hoặc đi vào buổi chiều mát (sau 15h) để tránh ánh nắng gay gắt và đông đúc. Buổi sáng còn là cơ hội để du khách tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành nhất.

Thời điểm từ tháng 10 đến hết tháng 12 thì miền Trung hay có mưa nên không thích hợp để đi tham quan Rừng Dừa bảy Mẫu.

Giờ mở cửa và giá vé rừng dừa Bảy Mẫu Hội An

Rừng dừa Bảy Mẫu mở cửa đón du khách trong khung giờ từ 7h sáng đến 17h chiều hàng ngày. Giá vé vào cổng rừng dừa là 30.000 VNĐ/người và miễn phí cho trẻ em dưới 1m. Giá thuê thuyền thúng khoảng 150.000 VNĐ/thúng/2 người.

Sau khi mua vé đi thuyền thúng sẽ có người chèo và du khách được trang bị sẵn áo phao, ô dù, nón lá. Thời gian để du khách di chuyển trên thuyền thúng tham quan rừng dừa tầm khoảng 70 phút cả đi và về. Du khách có thể liên hệ đặt vé rừng dừa Bảy Mẫu qua số hotline hoặc zalo: 0985.402.302 để nhận được ưu đãi tốt nhất về giá.

Ghé thăm Rừng Dừa Bảy Mẫu nơi bạn tha hồ check-in những bức ảnh cực chất

Đến rừng dừa Bảy Mẫu Hội An bằng cách nào? Cần chuẩn bị gì?

Rừng dừa Bảy Mẫu là một khu du lịch sinh thái hấp dẫn và luôn thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan. Để tới được đây, du khách cần tìm hiểu trước về lộ trình di chuyển cũng như các vật dụng cần thiết mang theo để có chuyến trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Cung đường đi đến rừng dừa Bảy Mẫu

Rừng dừa Bảy Mẫu cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khá xa. Từ đây, du khách có thể lựa chọn đi theo 2 cung đường gồm:

- Cung đường 1: Từ Cầu Rồng - Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Lạc Long Quân - Trần Nhân Tông - chân cầu Cửa Đại.

- Cung đường 2: Từ Cầu Rồng - Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn - phố cổ Hội An.

Nếu xuất phát từ Hội An, khoảng cách di chuyển sẽ được rút ngắn hơn một chút và du khách có thể đến đây bằng đường bộ hoặc đường sông:

- Đi đường bộ: Đi bộ theo đường Trần Phú sang đến Nguyễn Di Hiệu, rẽ trái ở ngã tư Trần Nhân Tông tới cầu Cửa Đại để tới rừng dừa.

- Đi đường sông: Xuất phát từ bến thuyền Bạch Đằng, xuôi chèo theo dòng sông Hoài về phía Đông khoảng 5km sẽ tới rừng dừa Bảy Mẫu.

Cần chuẩn bị những gì khi đến Rừng Dừa Bảy Mẫu?

Rừng dừa Bảy Mẫu là một khu du lịch ngoài trời nên khi tham quan nơi này, bạn nên mang theo áo chống nắng, bôi kem chống nắng và đội mũ, mang dù che nắng để bảo vệ làn da.

Đừng quên mang giày thể thao, dép bệt để dễ dàng đi lại và bước lên thúng. Du khách có thể mang thêm một số món ăn vặt để ăn dặm khi tham quan.

Gợi ý các trải nghiệm thu hút khách ở rừng dừa Bảy Mẫu

Du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu có gì chơi? Đặt chân đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm rất nhiều thú vị như:

- Ngồi thuyền thúng, thưởng ngoạn rừng dừa: Du khách sẽ được ngồi trên những chiếc thuyền thúng đơn sơ, len lỏi qua những rãnh nước rợp bóng dừa. Tiếng mái chèo khua vỗ nhè nhẹ đưa du khách hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng bầu không khí yên bình, mát mẻ.

Cảnh sắc tuyệt đẹp mỹ miều tại Rừng Dừa Bảy Mẫu luôn thu hút các cặp đôi

- Thưởng thức màn múa thúng: Trên các thuyền thúng, người nghệ nhân sẽ trổ tài chuyển động mái chèo một cách điệu nghệ. Tốc độ di chuyển càng nhanh càng mang đến những pha biểu diễn hấp dẫn, lôi cuốn khiến khán giả reo hò vỗ tay không ngừng.

- Tham gia trò chơi dân gian: Bên cạnh việc xem múa thúng, du khách đi rừng dừa 1 ngày còn có thể tham gia các trò chơi như: kéo co, bịt mắt đập niêu cơm, đi xe đạp thăng bằng qua sông, đua thuyền...

Những đặc sản đáng thưởng thức và mua về làm quà đến rừng dừa Bảy Mẫu

Đến với rừng dừa Bảy Mẫu, du khách đừng bỏ qua những món đặc sản dân dã, mang đậm hương vị Quảng Nam. Có thể kể đến như: chè dừa nước thanh mát, cá nướng thơm lừng, thịt gà nướng cuốn lá bắp đậm đà, cá nướng...

Chè dừa nước món ăn luôn được khách du lịch yêu thích khi đến đây

Không chỉ được thưởng thức những món ngon, trong một ngày ở Rừng Dừa Bảy Mẫu Hội An còn có thể chọn nhiều món để mua về làm quà. Có thể kể đến như bánh ít lá gai, nước mắm Cẩm Thanh, một số món đồ lưu niệm như cào cào, tò he đất, nón lá, tranh ảnh mang hình ảnh Hội An...

Đặc biệt, không thể bỏ qua món bánh nướng trứ danh. Bánh này được làm từ nguyên liệu giản dị như dừa tươi, gạo nếp, đường trắng. Khi ăn, bạn có thể cảm nhận được độ giòn, quyện với vị béo của dừa và ngọt thanh của đường, cực kỳ cuốn.

Rừng Dừa Bảy Mẫu không chỉ là một khu du lịch sinh thái mà còn là nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa miền sông nước giữa lòng miền Trung. Hy vọng với những kinh nghiệm chi tiết trên, bạn sẽ có một chuyến đi vui vẻ, đáng nhớ và tràn ngập kỷ niệm tại Hội An.

HH