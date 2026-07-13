'Kiến trúc sư trưởng' của Qatar hiện đại qua đời, Ấn Độ và Pakistan thông báo quốc tang

Cựu Quốc vương Qatar (Thái thượng hoàng) Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani vừa qua đời ở tuổi 74. Để tưởng niệm nhà lãnh đạo có tầm nhìn vĩ đại này, không chỉ Qatar mà hai quốc gia Nam Á là Ấn Độ và Pakistan cũng đã chính thức tuyên bố tổ chức quốc tang.

Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, vị quốc vương đã dẫn dắt Qatar chuyển mình thành một cường quốc toàn cầu, đã qua đời ở tuổi 74. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo chính thức từ Văn phòng Hoàng gia Qatar, cựu Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani đã băng hà vào ngày 12-7-2026. Ngay sau đó, Qatar đã ban bố tình trạng quốc tang kéo dài 4 ngày, toàn bộ các cơ quan công sở và trường học trên khắp cả nước sẽ tạm thời đóng cửa, cờ rủ được treo tại tất cả các tòa nhà chính phủ.

Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc không chỉ trong thế giới Ả Rập mà còn trên toàn cầu. Đáng chú ý, Chính phủ Ấn Độ và Pakistan đã đưa ra quyết định ngoại giao hiếm hoi khi tuyên bố tổ chức một ngày quốc tang riêng tại nước mình vào ngày 13-7 để bày tỏ lòng tôn kính đối với cố Quốc vương Qatar. Việc tổ chức quốc tang cho thấy quan hệ gần gũi giữa hai quốc gia Nam Á với Qatar và sự ghi nhận đối với vai trò của cựu Quốc vương trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ca ngợi cố Quốc vương là một “nhà lãnh đạo có tầm nhìn kiệt xuất” và là “người bạn thực sự, thân thiết của Ấn Độ”. Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vinh danh ông là một chính khách lỗi lạc, người đã có những đóng góp vô giá cho nền hòa bình và sự ổn định của khu vực.

Ấn Độ và Pakistan quốc tang tưởng niệm cựu Quốc vương Qatar. Ảnh: DD India.

Lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh như UAE, Oman cùng nhiều cường quốc phương Tây cũng liên tục gửi điện chia buồn đến Quốc vương đương nhiệm Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Cố Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani được người dân Qatar và thế giới kính trọng gọi bằng danh hiệu “Kiến trúc sư trưởng của Qatar hiện đại”. Trong giai đoạn trị vì từ năm 1995 đến khi chủ động thoái vị nhường ngôi cho con trai vào năm 2013, ông đã biến Qatar từ một quốc gia nhỏ bé dựa vào nguồn thu đánh bắt cá và ngọc trai trở thành một “đế chế năng lượng” siêu giàu, đưa Qatar vào nhóm các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất hành tinh.

Ông đặt nền móng thành lập hãng thông tấn quốc tế Al Jazeera vào năm 1996 và Quỹ Đầu tư Quốc gia Qatar (QIA) - định chế tài chính đang sở hữu hàng loạt tài sản biểu tượng trên thế giới.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, Al Jazeera