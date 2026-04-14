Kiểm tra, rà soát gần 1.000 phương tiện có tải trọng trên 15 tấn

Để lập lại trật tự an toàn giao thông và chấm dứt tình trạng xe quá khổ, quá tải, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quân tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ phương tiện xe tải tự đổ và sơ mi rơ moóc có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên phạm vi toàn tỉnh.

Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an các xã, phường tiến hành thống kê, lập danh sách, quản lý từng phương tiện, từng chủ xe. Đồng thời thành lập 5 tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đối chiếu hồ sơ kỹ thuật, kiểm định, kịp thời phát hiện các trường hợp tự ý cải tạo, “cơi nới” thành thùng, thay đổi kích thước xe không đúng quy định.

Các hành vi vi phạm như chở hàng quá tải, không bảo đảm an toàn kỹ thuật đều bị lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với phương tiện không đủ điều kiện lưu hành.

Sau 10 ngày ra quân, lực lượng Công an trong tỉnh đã kiểm tra, rà soát gần 1.000 phương tiện, qua đó phát hiện, chấn chỉnh nhiều trường hợp vi phạm, góp phần lập lại trật tự trong hoạt động vận tải.

Theo kế hoạch, đợt tổng kiểm tra sẽ hoàn thành xong trước ngày 25/4/2026, đảm bảo rà soát 100% phương tiện trong danh sách quản lý. Thông qua đợt ra quân này, Công an tỉnh Thanh Hóa không chỉ chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế mà còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện và đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, quyết tâm làm sạch môi trường vận tải và bảo vệ bình yên trên những cung đường.

Quốc Hương