Tháng cao điểm tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải

Thực hiện tháng cao điểm về tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải trên các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn lái xe vận tải hành khách trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lưu Vệ.

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh có chiều dài gần 130km, đi qua địa bàn nhiều xã miền núi của tỉnh. Những năm gần đây, giao lưu kinh tế giữa các khu vực trong tỉnh phát triển nhanh, nhất là lĩnh vực vận tải. Vì vậy, hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu của người dân tuyến đường Hồ Chí Minh ngày càng cao. Để chủ động phòng ngừa và triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng trên tuyến đường Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên tuyến đường này.

Theo Trung tá Lê Chấn Hưng, Đội phó Đội CSGT số 3: “Thực hiện tháng cao điểm về tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải, đội đã bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn trọng điểm có nhiều phương tiện vận tải lưu thông. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lưu động trên dọc tuyến đường Hồ Chí Minh. Qua đó, đội tập trung kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định; vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh, vượt không đúng quy định, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau; vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ... Cùng với đó, đội tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, hạn chế tối đa xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kế hoạch số 4708/KH-C08-P1 ngày 23/7/2025 của Cục C08 - Bộ Công an về tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ và đường thủy, bắt đầu từ ngày 25/7 đến ngày 25/8 lực lượng CSGT toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải trên các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy. Trong những ngày đầu ra quân, từ ngày 25/7 đến 7/8, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 3.494 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 767 phương tiện (25 ô tô, 742 xe máy); tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề 167 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 1.296 trường hợp...

Theo Phòng CSGT, hiện trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát các tuyến quốc lộ trọng điểm; đoạn đường đèo dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế; các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, những điểm xe ô tô thường xuyên dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định. Kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện; kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; kiểm tra hình ảnh được lưu trữ trên thiết bị. Trên đường thủy, lực lượng CSGT sẽ kiểm soát các tuyến đường thủy trọng điểm về vận tải hàng hóa, hành khách; các tuyến có cảng biển, cảng hành khách, bến khách; hồ, đập thủy lợi, thủy điện có hoạt động phức tạp về giao thông đường thủy; các điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa; các điểm có hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí, lưu trú ngủ đêm trên đường thủy nội địa.

Trong đợt tổng kiểm soát này, lực lượng CSGT còn phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức các quy định của pháp luật về lái xe an toàn, cách xử lý tình huống để đảm bảo an toàn cho hành khách, thực hiện tốt văn hóa giao thông. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bài và ảnh: Lê Hợi