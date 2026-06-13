Làm rõ đối tượng hành hung một người giao hàng

Thông tin từ Công an phường Hạc Thanh, từ tin báo của quần chúng Nhân dân, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng Hồ Xuân Phương (sinh năm 1999, trú tại phường Hạc Thành) về hành vi hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Trước đó, ngày 11/6, Công an phường Hạc Thành tiếp nhận tin báo của quần chúng Nhân dân về việc một nam giới có hành vi gây thương tích đối với một người giao hàng tại khu vực trước cửa hàng Viettel Store Bà Triệu, đường Bà Triệu, phường Hạc Thành.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hạc Thành đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Hồ Xuân Phương đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Qua xác minh xác định khoảng 22 giờ cùng ngày, do mâu thuẫn trong quá trình hỗ trợ đưa người bị thương do tai nạn giao thông đi cấp cứu, Hồ Xuân Phương (là lái xe taxi tư nhân) đã dùng tay chân đánh anh Lê Việt Anh gây thương tích tại vùng gò má trái.

Không chỉ xâm hại đến sức khỏe người khác, hành vi của Phương còn gây mất an ninh, trật tự tại khu vực đông người qua lại, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự công cộng trên địa bàn.

Sau khi được cơ quan Công an triệu tập, Hồ Xuân Phương đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện, Phương đã bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương và CTV