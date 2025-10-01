Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại một số cơ sở y tế

Sáng 1/10, Đoàn công tác của Sở Y tế do Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế dẫn đầu đã đi kiểm tra thiệt hại cũng như công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống và Trung tâm Y tế Nông Cống.

Giám đốc Sở Y tế kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại sau mưa lũ tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống.

Theo báo cáo sơ bộ của Bệnh viện Đa khoa Nông Cống, đến 11 giờ ngày 1/10, còn 368 bệnh nhân điều trị nội trú. Sau hai ngày bị cô lập do ngập sâu, hiện nước đã rút khoảng 50cm so với đỉnh lũ. Toàn bệnh viện rơi vào tình trạng mất điện, mất nước sinh hoạt. Bệnh viện đã phối hợp với các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm cung ứng đầy đủ cơm, cháo và nhu yếu phẩm cho bệnh nhân, người nhà. 70 bệnh nhân chạy thận nhân tạo đã được chuyển đến cơ sở y tế khác tiếp tục điều trị. Mưa lũ gây sập cống, vỡ vách kính, nhiều thiết bị lớn như máy phát điện, máy cắt lớp, hệ thống máy chạy thận và bơm RO bị ngập, chưa thể đánh giá hết thiệt hại; nhiều khu vực vẫn đang chìm trong nước.

Trước mắt, với phương châm “nước rút đến đâu xử lý vệ sinh môi trường đến đó”, Bệnh viện đã huy động tối đa nhân viên tham gia dọn vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh cho người dân không bị dán đoạn.

Bệnh viện Mắt Lam Kinh trao hỗ trợ cho Trung tâm Y tế Nông Cống.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Nông Cống, toàn địa bàn do đơn vị quản lý có 6.209 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Trong đó, xã Nông Cống là một trong những khu vực ngập nặng. Hiện Trạm Y tế xã Vạn Thiện vẫn đang bị ngập sâu, chưa thể hoạt động trở lại.

Qua kiểm tra thực tế tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống, Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường đã thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên và chia sẻ với những thiệt hại do do mưa lũ gây ra. Đồng chí đề nghị Bệnh viện khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định hoạt động khám chữa bệnh; đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm hiệu quả, kịp thời; tổ chức trực 24/24 giờ và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về Sở Y tế theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế Nông Cống chủ động rà soát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các khu vực bị ngập lụt; sẵn sàng phương án phòng, chống dịch khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất và trang thiết bị tại chỗ để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Trung tâm cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch; hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý giếng nước bị ngập và tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng, véc tơ truyền bệnh tại các khu vực ngập úng sau khi nước rút.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường đã trao ủng hộ 70 triệu đồng của Câu lạc bộ Thầy thuốc Xứ Thanh tại phía Nam cho Bệnh viện Đa khoa Nông Cống; Bệnh viện Mắt Lam Kinh trao hỗ trợ cho Bệnh viện và Trung tâm Y tế Nông Cống.

Tô Hà