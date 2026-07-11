Kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân tại xã Tam Thanh

Ngày 11/7, Đoàn kiểm tra số 01 của Hội Nông dân (HND) tỉnh đã kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân tại xã Tam Thanh.

Phó Chủ tịch HND tỉnh Vũ Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026 HND xã Tam Thanh đã nghiêm túc quán triệt và triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của hội cấp trên.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, hội đã chủ động xây dựng đề án, rà soát và thực hiện sáp nhập từ 8 chi hội, 843 hội viên thành 4 chi hội, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ chi hội để duy trì hoạt động liên tục. Các chỉ tiêu thi đua đạt nhiều kết quả tích cực.

Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng NN&PTNT cho gần 300 thành viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 33,9 tỷ đồng. Đồng thời, duy trì 2 mô hình vay quỹ hỗ trợ nông dân tại bản Phe và bản Pa.

Hội cũng đã triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy xã Tam Thanh về môi trường, ra mắt 16 câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” và “Nông dân với pháp luật”.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, lãnh đạo HND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà HND xã Tam Thanh đã đạt được thời gian qua, nhất là việc ổn định bộ máy sau sáp nhập các bản và công tác quản lý nguồn vốn ủy thác tín dụng. Đồng thời đề nghị HND xã tiếp tục bám sát cơ sở, làm tốt các phong trào thi đua, chú trọng phát hiện những mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoài Linh