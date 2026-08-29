Thanh Hóa chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở đất

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Sạt lở taluy dương khiến đất đá tràn xuống mặt đường gây chia cắt 2 xã Đồng Lương và Văn Phú sau trận mưa lớn kéo dài từ ngày 22 đến 24/8. Ảnh Hoàng Đông

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 29/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 31/8 đến ngày 1/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Trước diễn biến thời tiết trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; kịp thời thông tin đến cơ quan, đơn vị và Nhân dân để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương cần sẵn sàng triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Đặc biệt lưu ý những khu vực đã xảy ra mưa lớn và các điểm từng xảy ra sụt lún, sạt lở đất trong thời gian vừa qua.

Cùng với đó, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông, các địa phương phải chủ động bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không để người và phương tiện qua lại tại những khu vực không bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng cần chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính; chủ động chống ngập lụt tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các công trình đang thi công, các hồ chứa và khu vực hạ du. Trong đó, đặc biệt chú ý các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và các hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; tổ chức dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân để chủ động phòng tránh.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, giúp người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên, chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

LP