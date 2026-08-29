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Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Tiến Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện công văn số 17877/UBND-CNXD ngày 25/8/2026 của UBND tỉnh về việc giao kiểm tra, xác minh, xử lý theo phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về tình trạng vi phạm trật tự, mỹ quan đô thị trong Khu công nghiệp (KCN) Đình Hương - Tây Bắc Ga, sáng 29/8, phường Hàm Rồng đã tổ chức ra quân xử lý các vi phạm.

Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Thực hiện công văn số 17877/UBND-CNXD ngày 25/8/2026 của UBND tỉnh về việc giao kiểm tra, xác minh, xử lý theo phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về tình trạng vi phạm trật tự, mỹ quan đô thị trong Khu công nghiệp (KCN) Đình Hương - Tây Bắc Ga, sáng 29/8, phường Hàm Rồng đã tổ chức ra quân xử lý các vi phạm.

Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

UBND phường Hàm Rồng cùng các lực lượng chức năng ra quân giải toả các điểm lấn chiếm vỉa hè dựng lều bạt, hàng quán trong KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga.

Các lực lượng chức năng tập trung giải tỏa tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; xử lý các điểm họp chợ tự phát, hàng rong, mái che, bục, bệ lấn chiếm không gian công cộng và các trường hợp dừng, đỗ phương tiện sai quy định.

Trong đó, KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga được xác định là địa bàn trọng điểm cần tập trung xử lý theo nội dung phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa.

Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Phường Hàm Rồng cũng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN chủ động di dời vật liệu xây dựng, rác thải, chướng ngại vật, biển quảng cáo, mái che lấn chiếm vỉa hè về đúng nơi quy định.

Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Doanh nghiệp trong KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga tự giác di dời hàng hóa, vật tư xếp trên vỉa hè vào kho, bãi.

Video UBND Phường Hàm Rồng và các lực lượng chức năng ra quân giải toả các hành vi vi phạm tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga.

Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Cùng với việc tập trung giải quyết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây mất mỹ quan đô thị, các lực lượng chức năng còn tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Lực lượng chức năng tháo dỡ hàng quán chiếm dụng vỉa hè.

Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Công an phường Hàm Rồng tuyên truyền, vận động người dân trong KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga ký cam kết không vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Lực lượng chức năng phường Hàm Rồng tuyên truyền lưu động, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định không chiếm dụng vỉa hè, lề đường làm nơi kinh doanh.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Phường Hàm Rồng cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa, phường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thực tế tại các khu vực được phản ánh; đồng thời rà soát, xác minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định.

Trước đó, Báo điện tử Thanh Hóa ngày 24/8 có bài viết "Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Một vòng qua các tuyến đường trong KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga" phản ánh tình trạng nhiều tuyến đường, vỉa hè trong KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng bị lấn chiếm, trở thành nơi tập kết hàng hóa, vật tư gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Tiến Đông

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    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Một vòng qua các tuyến ...

    Nhiều tuyến đường, vỉa hè trong Khu công nghiệp (KCN) Đình Hương - Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng, đang bị lấn chiếm, trở thành nơi tập kết hàng hóa, vật tư gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

  • Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa
    Phường Hàm Rồng quan tâm giải quyết các vấn đề người dân phản ánh, kiến ...

    Duy trì nghiêm lịch tiếp công dân theo định kỳ, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, quan tâm công tác hòa giải, UBND phường Hàm Rồng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết các vấn đề người dân quan tâm kiến nghị, phản ánh.

  • Phường Hàm Rồng ra quân lập lại trật tự, mỹ quan tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa
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    Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị (TTĐT), phường Hàm Rồng đã đề ra nhiều giải pháp, quyết tâm lập lại TTĐT trên địa bàn và đã tạo được những chuyển biến tích cực. Đến nay, TTĐT, nhất là các điểm nóng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh... đã được xử lý dứt điểm, trả lại lòng, lề đường cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đưa công tác quản lý Nhà nước về TTĐT từng bước đi vào nền nếp.

Từ khóa:

#Khu kinh tế nghi Sơn và Các Khu công nghiệp #Chủ tịch UBND tỉnh #phường Hàm Rồng #Phản ánh #KCN #Thanh hóa #Ban Quản lý #Mất mỹ quan đô thị #Vật liệu xây dựng #Quân

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