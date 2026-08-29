Sáng, xanh, sạch, đẹp chào mừng Quốc khánh 2/9

Chào mừng Quốc khánh 2/9, các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều nội dung để đảm bảo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Khu vực trung tâm phường Hạc Thành khang trang, rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9.

Khu vực tượng đài Lê Lợi được xem là trung tâm của phường Hạc Thành và của cả tỉnh. Hướng tới kỷ niệm Quốc khánh năm nay, phường đã chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thi công, chỉnh trang khuôn viên khu vực này từ sớm, với nhiều hạng mục phong phú.

Điểm nhấn là biểu tượng cờ Đảng, cờ Tổ quốc khổ lớn kết hoa đỏ, hình ảnh búa liềm và ngôi sao năm cánh màu vàng nổi bật; dải hoa tươi dài gần 20m kết chữ “Chào mừng Quốc khánh 2/9”. Bên cạnh đó còn có các cụm hồng kỳ, chậu hoa, cây cảnh, pano...

Biểu tượng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được kết từ hoa tại khu vực tượng đài Lê Lợi.

Dải hoa tươi kết chữ “Chào mừng Quốc khánh 2/9” tại khu vực tượng đài Lê Lợi.

Bà Lê Thị Huyền, Giám đốc Xí nghiệp Công viên cây xanh 1, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa - đơn vị thi công, cho biết: "Sau khi phối hợp để hoàn thành ý tưởng và maket thiết kế, từ ngày 25/8, xí nghiệp đã tập trung cao độ nhân lực và thiết bị, có thời điểm điều động đến 30 công nhân nhằm đảm bảo tiến độ công trình. Đến ngày 29/8, việc thi công cảnh quan khu vực tượng đài Lê Lợi đã đạt 95% khối lượng công việc.

Càng gần đến ngày Quốc khánh, việc chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo môi trường được các địa phương khẩn trương thực hiện. Các xã, phường đã tổ chức treo cờ, phướn, hồng kỳ, lồng cờ; tuyên truyền cổ động trên màn hình led, pano tấm lớn trên nhiều tuyến đường, khu vực công cộng. Thực hiện chỉnh trang, khắc phục hạ tầng hư hỏng, thu gom, vận chuyển phế thải, bãi rác tự phát trên các tuyến đường, khu vực công cộng. Hoàn thành cắt tỉa, tạo tán hệ thống cây xanh, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước...

Các địa phương cũng đang khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí, đèn tín hiệu giao thông, kịp thời sửa chữa, thay thế các bóng đèn, tủ điện, đường dây, thiết bị và đèn tín hiệu giao thông hư hỏng; bảo đảm hệ thống điện hoạt động an toàn, hiệu quả.

Đơn vị tu sửa hệ thống đèn chiếu sáng tại đường Nguyễn Duy Hiệu đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Xí nghiệp Điện chiếu sáng, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, cho biết: "Xí nghiệp được giao quản lý hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí và đèn tín hiệu giao thông tại các phường Hạc Thành, Đông Quang, Đông Tiến. Đơn vị đã rà soát toàn bộ hệ thống, kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng; đồng thời phối hợp với ngành điện, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất phương án, vị trí đấu nối nguồn điện tại một số tuyến đường, dự án trọng điểm. Đến nay, khối lượng công việc đã hoàn thành khoảng 80%.

Tại xã Quảng Bình, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các phòng, ban và các thôn tổ chức dọn vệ sinh môi trường; vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, treo cờ Tổ quốc. 15/15 thôn đã hoàn thành công việc.

Người dân xã Quảng Bình chỉnh trang cảnh quan, cắm cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9.

Ông Phạm Sỹ Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Bình cho biết: “Công tác vệ sinh môi trường luôn được xã quan tâm chỉ đạo, duy trì thường xuyên và từng bước đi vào nền nếp. Từ giữa tháng 8/2026, các tổ chức đoàn thể đã chủ động lựa chọn những khu vực công cộng trọng điểm để huy động đoàn viên, hội viên tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan. Nhờ chủ động triển khai từ sớm, khi xã phát động đợt cao điểm chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường chào mừng Quốc khánh 2/9, người dân đã tích cực hưởng ứng”.

Từ đô thị đến nông thôn, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa mạnh mẽ. Những tuyến đường sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ cùng sự chung tay của các cấp, ngành và Nhân dân đã góp phần tạo nên diện mạo khang trang, văn minh, để mỗi người dân đón ngày Quốc khánh trong niềm vui, phấn khởi và tự hào.

Lan Anh