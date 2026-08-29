Khẩn trương xây dựng trạm dừng nghỉ Trúc Lâm trên cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa

Công trường trạm dừng nghỉ Trúc Lâm trên cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa đang được đẩy nhanh thi công, với nhiều máy móc, nhân lực tập trung san gạt mặt bằng và triển khai các hạng mục công trình.

Video: Khẩn trương triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa.

Ngày 29/8, ghi nhận tại khu vực dự án Trạm dừng nghỉ Trúc Lâm, phường Trúc Lâm, đơn vị thi công đang tập trung nhiều máy móc, phương tiện để san gạt đồi, tạo mặt bằng phục vụ xây dựng các hạng mục. Theo đó, Trạm dừng nghỉ Trúc Lâm được bố trí tại Km366+850, phía phải tuyến và Km366+920, phía trái tuyến thuộc dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cả hai khu vực bên phải và bên trái tuyến cao tốc đang được các đơn vị thi công san gạt, làm mặt bằng.

Nhiều máy xúc, phương tiện và thiết bị thi công được huy động để đào, vận chuyển đất, từng bước tạo mặt bằng phục vụ triển khai các hạng mục của trạm dừng nghỉ.

Đến ngày 28/8, phần lớn diện tích dự án hiện vẫn trong giai đoạn san gạt, hoàn thiện mặt bằng trước khi tiến hành xây dựng các hạng mục phục vụ các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa.

Đại diện Phòng Thẩm định, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay nhà đầu tư đã hoàn thành hệ thống đấu nối, đường ra vào khu vực trạm dừng nghỉ.

Một số hạng mục phục vụ nhu cầu trước mắt của người tham gia giao thông như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh cũng đã được bố trí. Trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

“Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do quá trình bàn giao mặt bằng chậm. Hiện nhà đầu tư đang tập trung triển khai các hạng mục để bảo đảm tiến độ theo hợp đồng”, đại diện Phòng Thẩm định, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Trước đó vào cuối tháng 6/2026, sau gần 1 năm khởi công, trạm dừng nghỉ đầu tiên trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa đặt tại km329+700 thuộc cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã khánh thành.

Đặng Trung - Hoàng Đông