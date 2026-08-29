Công trình trường nội trú nơi xã biên giới Tam Thanh đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón học sinh

Đến sáng 29/8, khu lớp học và nhà hành chính, quản trị của Trường Nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh đã được bàn giao cho nhà trường, sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027.

Ghi nhận sáng 29/8, Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh đã cơ bản hoàn tất các hạng mục để đón học sinh trong năm học mới.

Trung tá Bùi Quốc Quân, Chỉ huy trưởng công trường cho biết, các khu lớp học và nhà hành chính quản trị đã hoàn tất 100% khối lượng thi công.

Đối với các khu nhà ăn cho học sinh tiến độ thi công đã đạt 95%, khu nhà nội trú 90%. Các hạng mục còn lại đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn tất, dự kiến sẽ bàn giao khu nhà nội trú cho học sinh trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20/9.

Thầy giáo Hà Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường Nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh cho biết, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đều phấn khởi, mong chờ ngày được chuyển về ngôi trường mới.

Khu nhà hành chính, quản trị dành cho Ban Giám hiệu và giáo viên nhà trường đã hoàn thành. Các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học bên trong các lớp đã hoàn tất.

“Với phụ huynh vùng biên, ngôi trường mới không chỉ khang trang, kiên cố mà còn là niềm mong mỏi về một môi trường học tập an toàn, đầy đủ hơn cho con em. Với học sinh, đó là niềm mong chờ ngày được học tập trong những lớp học mới, khang trang”, thầy Khoa chia sẻ.

Bên trong sân trường, đơn vị thi công đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trồng hoa quanh khu vực các lớp học, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, khang trang cho ngôi trường.

Hình ảnh những lá cờ Tổ quốc được treo trang trọng bên ngoài các phòng học.

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Thanh, Trường Nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh là một trong những công trình giáo dục trọng điểm tại khu vực biên giới Thanh Hóa. Ngôi trường góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh địa phương.

Đặng Trung - Hoàng Đông