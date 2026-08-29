Sẵn sàng cho chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Chiều 29/8, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, công tác chuẩn bị cho chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện diễn ra vào sáng 30/8.

VIDEO: Thanh Hóa sẵn sàng cho chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Sân khấu chính được lắp đặt, hoàn thiện theo phương án tổ chức.

Hệ thống ánh sáng cũng được các đơn vị kỹ thuật kiểm tra, bảo đảm phục vụ chương trình.

Màn hình LED tại Quảng trường Lam Sơn được hoàn thiện, sẵn sàng tiếp nhận và truyền tải tín hiệu trực tiếp từ điểm cầu Trung ương.

Tại khu vực tổ chức lễ khai mạc, bàn ghế phục vụ đại biểu được gấp rút bố trí.

Các bộ phận kỹ thuật khẩn trương kiểm tra hệ thống tín hiệu truyền dẫn, hoàn thiện những phần việc cuối cùng trước thời điểm chương trình diễn ra.

Các phương án kỹ thuật được chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm chương trình diễn ra liên tục.

Không gian Quảng trường Lam Sơn được chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ, tạo diện mạo khang trang, sẵn sàng đón từ 3.000 đến 6.000 người tham gia chương trình.

“Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng, mà còn là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9; 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại Thanh Hóa, chương trình được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, từ 6 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 30/8/2026, đồng thời với các địa phương trên cả nước.

Phương Đỗ - Hoàng Đông