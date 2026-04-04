Kích cầu tiêu dùng thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ thương mại

Cùng với đầu tư và xuất khẩu, tiêu dùng là một trong ba động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Kích cầu tiêu dùng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Thanh Hóa đang tập trung nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2026 đạt 245.000 tỷ đồng trở lên.

Siêu thị Điện Máy Xanh đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, kỳ vọng sức tiêu thụ tăng lên tới 20 - 30% trong năm nay.

Theo Sở Công thương, 3 tháng đầu năm 2026 các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh đã chủ động nguồn cung, ổn định giá cả hàng hóa, chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử cũng như tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm để khai thác các thị trường, khách hàng mới. Đặc biệt, các đơn vị đã tăng cường tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, chương trình bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán để thúc đẩy bán lẻ. Nhờ vậy, 3 tháng đầu năm tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 63.709 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Hầu hết các nhóm hàng hóa, dịch vụ trong cơ cấu bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng đều có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó một số nhóm hàng tăng cao so với cùng kỳ như hàng tiêu dùng (tăng 13,9%); đồ dùng dụng cụ thiết bị gia đình (tăng 16,4%); gỗ và vật liệu xây dựng (tăng 14,9%); xăng dầu (tăng 20,6%); dịch vụ ăn uống (tăng 25,7%); lưu trú (tăng 19,4%); hàng hóa khác (tăng 22,6%)...

Tại siêu thị The City Thiệu Hóa, hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mại, giảm giá sản phẩm từ 15 - 40% đối với hàng nghìn mặt hàng, tặng quà liền tay... liên tục được triển khai nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc siêu thị, cho biết: “Doanh số tiêu thụ quý I của chúng tôi tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay các chương trình khuyến mại sẽ được triển khai suốt trong cả năm 2026. Ngoài ra chúng tôi cam kết luôn bình ổn giá, đảm bảo giúp người dân mua sắm được những sản phẩm với chất lượng tốt, mức giá ưu đãi, tiết kiệm được chi phí".

Nhiều đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đã tập trung nguồn lực, đẩy mạnh doanh số và triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mại, giảm giá quy mô lớn, góp phần kích cầu tiêu dùng và tạo không khí mua sắm nhộn nhịp trên thị trường. Theo ông Lê Văn Lương, cửa hàng trưởng Siêu thị Điện Máy Xanh: “Khách hàng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, chủ yếu mua các sản phẩm vừa tiền và thấp tiền, vì vậy chúng tôi phải thay đổi hàng hóa cho phù hợp. Đặc biệt, sắp tới vào mùa hè chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa, tập trung tiết kiệm chi phí vận hành, tăng cường chăm sóc khách hàng cũng như tung ra các chương trình kích cầu ưu đãi lớn, kỳ vọng mức tăng trưởng doanh số lên tới 20 - 30% trong năm nay".

Nhận định thị trường tiêu dùng nội địa dù đối diện nhiều khó khăn nhưng vẫn có dư địa tăng trưởng mạnh, ông Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND, cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 15 - 20% trong năm nay. Ngoài các chính sách giảm giá bán hàng, khuyến mại tập trung quy mô lớn để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là hàng tồn kho hiện có, chúng tôi cũng sẽ tập trung mở rộng quy mô hệ thống cửa hàng, nhà phân phối, tìm kiếm thêm các khách hàng, đối tác mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững".

Năm 2026 tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 245.000 tỷ đồng trở lên. Việc khơi thông tiêu dùng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do đó cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, Sở Công thương đang phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức các chuỗi sự kiện quy mô, như chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa nhà sản xuất, đơn vị kinh doanh và người tiêu dùng. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông sản đặc trưng, các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Sở Công thương cũng tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường, phòng, chống, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng. Những giải pháp đồng bộ được triển khai sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Thanh Thảo