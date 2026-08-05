Khủng hoảng ngoại giao giữa Brazil - Argentina - Mỹ

Brazil ngày 5/8 chính thức hạ cấp quan hệ ngoại giao với Argentina xuống cấp đại biện lâm thời, trong khi căng thẳng với Mỹ cũng gia tăng sau khi Washington thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil tại Mỹ, đánh dấu một trong những cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất của Brazil trong thời gian gần đây.

Đại sứ Brazil tại Argentina Julio Bitelli. Ảnh: AP

Ngày 4/8, Chính phủ Brazil quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Argentina xuống cấp đại biện lâm thời, đồng thời chưa đưa Đại sứ Brazil tại Argentina Julio Bitelli trở lại Buenos Aires sau khi triệu hồi ông về nước hồi cuối tháng 7 để tham vấn.

Theo Chính phủ Brazil, Đại sứ quán nước này tại Argentina sẽ do một đại biện lâm thời điều hành cho đến khi có thông báo mới. Brasilia cũng yêu cầu Tổng thống Argentina Javier Milei chấm dứt các phát biểu bị cho là mang tính xúc phạm nhằm vào Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và Chính phủ Brazil, đồng thời khẳng định sẽ chưa cử đại sứ trở lại Buenos Aires nếu những phát ngôn này tiếp diễn.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Argentina xác nhận Đại sứ Argentina tại Brazil đã được triệu tập để nhận thông báo về quyết định của Brazil. Buenos Aires bày tỏ lấy làm tiếc trước động thái mà nước này cho là đơn phương và yêu cầu đại sứ trở về nước để tham vấn.

Bộ ngoại giao Brazil. Ảnh: CCTV.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đã thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil tại Washington Maria Luiza Ribeiro Viotti. Washington cho biết quyết định này nhằm đáp trả việc Brazil chưa chấp thuận ông Daniel Perez, ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại Brazil do Tổng thống Donald Trump đề cử, đồng thời từ chối cấp thị thực cho hai quan chức Mỹ hồi tháng trước. Mỹ khẳng định sẽ khôi phục thị thực cho bà Viotti nếu vấn đề được giải quyết.

Đáp lại, Văn phòng Tổng thống Lula da Silva lên án động thái của Mỹ là “một bước leo thang có chủ đích” trong các biện pháp gây sức ép đối với Brazil và cho rằng quyết định này mang động cơ chính trị. Brazil cũng cáo buộc Washington can thiệp vào tiến trình bầu cử tổng thống nước này, trong khi Mỹ bác bỏ cáo buộc này và khẳng định vẫn mong muốn duy trì quan hệ “tôn trọng và hợp tác” với Brazil.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, AP.