Khuất Văn Khang trở lại làm đội trưởng U23 Việt Nam; FIFA gây bất ngờ với luật mới

Thái Lan đặt mục tiêu kỷ lục 241 huy chương vàng tại SEA Games 33 trên sân nhà; Ngoại hạng Anh vòng 13: Tottenham rơi tự do, Man City và Sunderland thắng kịch tính; FIFA gây bất ngờ với luật mới... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (30/11).

Khuất Văn Khang trở lại làm đội trưởng U23 Việt Nam

Sau khi đội trưởng cũ Văn Trường không thể tham dự SEA Games 33 vì chấn thương, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik đã chốt ban cán sự mới cho đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 29/11.

Tấm băng đội trưởng trở lại với Văn Khang.

Theo đó, tiền vệ Khuất Văn Khang được chọn làm đội trưởng. Đây không phải là nhiệm vụ mới đối với cầu thủ của Câu lạc bộ Thể Công Viettel, khi anh từng là thủ quân tại giải U23 Đông Nam Á 2025 và nhiều lứa tuyển trẻ Việt Nam trước đó. Vai trò đội phó duy nhất được HLV Kim Sang Sik bất ngờ giao cho tiền đạo Đình Bắc, thay vì trung vệ Hiểu Minh như các giải đấu trước.

Vào chiều 29/11, U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện và chuẩn bị đá đối kháng để HLV Kim Sang Sik đưa ra những đánh giá cuối cùng. Toàn đội sẽ loại 5 cầu thủ và chốt danh sách chính thức trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/12 để bắt đầu hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 33.

Thái Lan đặt mục tiêu kỷ lục 241 huy chương vàng tại SEA Games 33 trên sân nhà

Với tư cách là nước chủ nhà, Thái Lan đã cử đoàn thể thao lớn nhất gồm 1.531 vận động viên (VĐV) tham dự và đặt mục tiêu đầy tham vọng là giành tới 241 huy chương vàng (HCV) trong tổng số 580 nội dung thi đấu tại SEA Games 33.

Thái Lan giành HC vàng bóng chuyền nữ SEA Games 32. Ảnh: The Nation Thailand.

Nếu đạt được chỉ tiêu này, Thái Lan sẽ chắc chắn đứng nhất toàn đoàn và phá kỷ lục về số HCV của một đoàn tại Đại hội, vượt qua kỷ lục 205 HCV mà Việt Nam từng đạt được tại SEA Games 31. Thái Lan đặt kỳ vọng lớn vào các môn như cầu mây và bóng đá (tổng 15 HCV), cùng với Rowing, Canoeing (18 HCV) và Điền kinh (17 HCV).

Trong khi đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu khiêm tốn hơn là đoạt từ 90 đến 110 HCV. SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 3/12, tập trung ở hai thành phố Bangkok và Chonburi.

Ngoại hạng Anh vòng 13: Tottenham rơi tự do, Man City và Sunderland thắng kịch tính

Tottenham Hotspur tiếp tục chuỗi trận đáng thất vọng khi để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Fulham.

Tottenham thất bại ngay tại sân nhà trước Fulham

“Gà trống” thủng lưới chóng vánh chỉ trong sáu phút đầu tiên với các bàn thắng của Tete (phút 4) và Wilson (phút 6), trong đó thủ thành Vicario mắc sai lầm nghiêm trọng ở bàn thua thứ hai.

Dù nỗ lực tấn công và có bàn rút ngắn tỷ số của Kudus ở phút 59, Tottenham không thể gỡ hòa và chấp nhận thất bại thứ năm liên tiếp. Kết quả này khiến Tottenham rơi xuống đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League.

Manchester City (Man City) phải rất chật vật mới có thể đánh bại Leeds United 3-2 trên sân nhà. Man City sớm dẫn trước 2-0 nhờ bàn thắng nhanh nhất mùa giải của Phil Foden (giây 56) và bàn nhân đôi cách biệt của Josko Gvardiol (phút 25).

Foden tỏa sáng, Man City nhọc nhằn thắng Leeds.

Tuy nhiên, hàng thủ chủ nhà mắc sai lầm liên tiếp, để Leeds gỡ hòa 2-2 nhờ công của Calvert-Lewin (phút 49) và Lukas Nmecha (phút 79, từ phạt đền). Tưởng chừng Leeds sẽ giành được một điểm, nhưng Phil Foden đã kịp thời tỏa sáng ở phút bù giờ thứ nhất với cú sút kỹ thuật, ấn định chiến thắng 3-2.

Man City tạm thời vươn lên vị trí thứ hai, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn bốn điểm.

Sunderland lội ngược dòng ngoạn mục, vươn lên top 4.

Sunderland đã tạo nên một màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trên sân nhà khi đánh bại Bournemouth 3-2. Dù bị dẫn trước 0-2 chỉ sau chưa đầy 20 phút thi đấu, “Mèo Đen” đã thể hiện sức mạnh tinh thần đáng nể. Enzo Le Fee rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền (phút 30).

Sang hiệp hai, Bertrand Traore gỡ hòa (phút 49), trước khi cầu thủ vào sân thay người Brian Brobbey đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 69.

Chiến thắng này giúp Sunderland kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà và bất ngờ vươn lên chiếm giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League.

FIFA gây bất ngờ với luật mới

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang xem xét một quy định mới gây tranh cãi nhằm chấm dứt tình trạng câu giờ và hành vi giả vờ đau trong bóng đá.

FIFA đang nỗ lực để dẹp nạn “câu giờ”.

Theo đề xuất từ Pierluigi Collina, Trưởng ban trọng tài FIFA, bất kỳ cầu thủ nào được đội ngũ y tế chăm sóc trên sân (ngoại trừ thủ môn) sẽ bị buộc phải rời sân thi đấu trong vòng hai phút. Mục đích của quy định này là nhằm dẹp bỏ thói quen cầu thủ nằm sân, yêu cầu bác sĩ vào sân để làm chậm nhịp độ trận đấu, sau đó lại đứng dậy thi đấu bình thường.

Nếu luật này được thông qua, cầu thủ sẽ phải trả giá bằng việc đội nhà tạm thời thi đấu thiếu người trong hai phút. FIFA tin rằng hình phạt này đủ sức răn đe để khiến cầu thủ phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định nằm sân, giúp bóng đá trở nên công bằng và trung thực hơn. Dự thảo đang được thảo luận và sẽ sớm trình lên Hội đồng FIFA.

HS