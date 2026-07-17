Khuất Văn Khang chia tay tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup; Trận tranh hạng ba World Cup 2026 có nguy cơ bị hoãn

Xác định 4 cái tên đầu tiên giành vé vào tứ kết vòng chung kết U21 Quốc gia 2026; “Lời nguyền” HLV ngoại tại World Cup tiếp tục kéo dài sau thất bại của Thomas Tuchel; HLV Park Hang Seo vắng mặt tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (17/7).

Khuất Văn Khang chia tay tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026

Tiền vệ Khuất Văn Khang vừa chính thức nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam do không kịp bình phục chấn thương trước thềm ASEAN Cup 2026. Anh trở thành cầu thủ thứ tư, sau Ngô Đăng Khoa, Lê Ngọc Bảo và Đỗ Duy Mạnh, phải lỡ hẹn với giải đấu lần này.

Văn Khang lỡ hẹn với ASEAN Cup 2026. Ảnh: Vietnamnet

Để đảm bảo nhân sự cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương, HLV Kim Sang-sik đã quyết định triệu tập bổ sung trung vệ Khổng Minh Gia Bảo từ CLB Công an TP HCM.

Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng tại Hà Nội trước khi lên đường tới Thái Nguyên đá giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7.

Đến ngày 20/7, toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan để hướng tới trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Xác định 4 cái tên đầu tiên giành vé vào tứ kết Vòng chung kết U21 Quốc gia 2026

Vòng bảng Vòng chung kết U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 đã xác định được 4 đội bóng đầu tiên ghi danh vào tứ kết.

Hà Nội FC (áo vàng) vào tứ kết. Ảnh: VFF

Tại bảng A, sau những trận đấu kịch tính, Hà Nội xuất sắc đứng đầu bảng nhờ chiến thắng 4-2 trước TP HCM, trong khi chủ nhà PVF-CAND giành vị trí nhì bảng sau khi hạ gục An Giang 5-0.

Ở bảng B, Thể Công Viettel chiếm ngôi đầu bảng đầy thuyết phục với thắng lợi 6-0 trước Tây Ninh. Sông Lam Nghệ An cũng chính thức đoạt vé đi tiếp sau trận hòa 0-0 trước Hoàng Anh Gia Lai.

Với kết quả này, Hà Nội, PVF-CAND, Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An là những đại diện ưu tú đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết, trong khi Hoàng Anh Gia Lai phải chờ đợi kết quả các bảng đấu còn lại để nuôi hy vọng đi tiếp.

HLV Park Hang Seo vắng mặt tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đang đối mặt với cuộc điều tra từ Quốc hội và Chính phủ sau màn trình diễn thất vọng tại World Cup 2026. Một phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 22/7 để làm rõ các sai phạm trong công tác điều hành và bổ nhiệm HLV.

HLV Park Hang Seo đã sang Thái Lan đảm nhận công việc HLV ở CLB Kanchanaburi. Ảnh: Kanchanaburi

HLV Park Hang Seo, với tư cách cựu Phó Chủ tịch KFA, đã được triệu tập làm nhân chứng nhưng đã nộp văn bản xin vắng mặt với lý do đang làm việc tại CLB Kanchanaburi (Thái Lan). Ông bày tỏ sẵn sàng giải trình bằng văn bản nếu Quốc hội yêu cầu.

Cùng với HLV Park, các cựu danh thủ Park Ji Sung và Lee Young Pyo cũng thông báo vắng mặt. Trong khi đó, HLV Hong Myung Bo khẳng định sẽ chịu trách nhiệm và sẵn sàng đối mặt với các chất vấn.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Anh và Pháp đứng trước nguy cơ bị hoãn

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Pháp tại Miami (Mỹ) đang đứng trước nguy cơ phải lùi giờ thi đấu do điều kiện thời tiết xấu. Theo dự báo, sân Hard Rock - vốn không có mái che - có khả năng xuất hiện mưa dông và sét lớn trong ngày 18/7.

Tuyển Anh (áo trắng) thua Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026, theo đó sẽ tranh hạng ba với tuyển Pháp.

Theo quy định của FIFA, nếu có tia sét trong bán kính 13km, trận đấu sẽ phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. Đây không phải lần đầu World Cup năm nay bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan.

Dù vừa thất bại ở bán kết, cả hai đội tuyển đều khẳng định sẽ thi đấu với tinh thần chuyên nghiệp cao nhất để khép lại hành trình World Cup 2026 bằng một kết quả tích cực.

“Lời nguyền” HLV ngoại tại World Cup tiếp tục kéo dài sau thất bại của Thomas Tuchel

World Cup 2026 đã khép lại hy vọng của các huấn luyện viên nước ngoài trong việc chinh phục cúp vàng, nối dài “lời nguyền” tồn tại suốt 96 năm qua: chưa từng có chiến lược gia ngoại quốc nào dẫn dắt một đội tuyển vô địch thế giới.

Tuchel nối dài “lời nguyền” HLV ngoại ở World Cup. Ảnh: AP

Dù được kỳ vọng rất lớn, HLV Thomas Tuchel cùng tuyển Anh đã phải dừng bước ở bán kết trước Argentina. Trước đó, những tên tuổi lớn như Carlo Ancelotti (Brazil) hay Rudi Garcia (Bỉ) cũng đều thất bại.

HS