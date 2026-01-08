Ông Trump kêu gọi nâng ngân sách quốc phòng lên 1.500 tỉ USD, hối thúc cải tổ ngành công nghiệp quân sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc hội nâng ngân sách quốc phòng năm 2027 lên 1.500 tỷ USD, tăng mạnh so với mức khoảng 1.000 tỷ USD hiện nay, với lý do nước Mỹ đang bước vào “những thời điểm đầy bất ổn và nguy hiểm”. Ông cho rằng mức chi tiêu mới sẽ giúp Washington xây dựng một “quân đội trong mơ”, đủ sức bảo đảm an ninh quốc gia trước mọi thách thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục 1.500 tỷ USD cho năm 2027. Ảnh: Fox 23.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/1, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng sau quá trình tham vấn với các nghị sĩ và quan chức cấp cao, ông đã đi đến kết luận rằng việc tăng mạnh chi tiêu quân sự là cần thiết vì lợi ích của đất nước. Theo ông, nếu không có nguồn thu gia tăng từ các biện pháp thuế quan mà chính quyền áp đặt với nhiều đối tác thương mại, ngân sách quốc phòng có thể vẫn được giữ ở mức 1.000 tỷ USD.

Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2026 hiện được ấn định ở mức 901 tỷ USD, song quân đội nước này đã nhận thêm khoảng 175 tỷ USD từ gói cắt giảm thuế và điều chỉnh chi tiêu do đảng Cộng hòa thúc đẩy, được Tổng thống Trump ký ban hành vào năm ngoái. Đề xuất tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự nhiều khả năng sẽ vấp phải phản đối từ đảng Dân chủ, vốn yêu cầu cân đối giữa chi tiêu quốc phòng và dân sinh, cũng như từ các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối thắt chặt ngân sách.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép lên các tập đoàn quốc phòng. Ảnh: Lục quân Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép lên các tập đoàn quốc phòng, đặc biệt là Raytheon, khi đe dọa cắt hợp đồng nếu doanh nghiệp này không chấm dứt mua lại cổ phiếu và đầu tư mạnh hơn vào năng lực sản xuất vũ khí. Động thái này nằm trong khuôn khổ một sắc lệnh hành pháp yêu cầu Lầu Năm Góc rà soát các nhà thầu hoạt động kém hiệu quả nhưng vẫn ưu tiên lợi ích cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của nhiều tập đoàn quốc phòng lớn đã giảm mạnh sau các tuyên bố trên, phản ánh lo ngại về những thay đổi sâu rộng trong chính sách quốc phòng và công nghiệp quân sự Mỹ.

Ngọc Liên

Nguồn: AP, New York Times