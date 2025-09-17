Không mua bán, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền Bạch linh vi phạm tiêu chuẩn chất lượng

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 6074/SYT-NVYD ngày 17/9/2025 về việc xử lý vị thuốc cổ truyền Bạch linh vi phạm tiêu chuẩn chất lượng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế tại Công văn số 1347/YHCT-QLHN ngày 16/9/2025 về việc xử lý vi phạm chất lượng vị thuốc cổ truyền Bạch linh. Theo đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền xác định vị thuốc cổ truyền Bạch linh có sô lô: SL010225 ; Ngày sản xuất: 08/2/2025; Hạn dùng: 08/2/2027; Số ĐK/Số GPNK: VCT-00164-21; Nơi sản xuất: Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm; Địa chỉ: Lô số CN6, cụm công nghiệp Duyên Thái, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể: Chỉ tiêu “Chất chiết được trong dược liệu” theo Tiêu chuẩn cơ sở đã vi phạm chất lượng mức độ 2.

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng và ngăn chặn vị thuốc cổ truyền kém chất lượng lưu hành trên thị trường, Sở Y tế có ý kiến như sau:

1.Sở Y tế yêu cầu:

- Các cơ sở kinh doanh, sử dụng vị thuốc cổ truyền trên toàn tỉnh dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền Bạch linh nêu trên và biệt trữ dược liệu còn tồn tại cơ sở, lập danh sách các cơ sở kinh doanh, sử dụng, cá nhân (nếu có) đã mua, liên hệ và tiếp nhận sản phẩm được trả về, trả về cơ sở cung cấp. Báo cáo kết quả về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y- Dược) trước ngày 30/9/2025.

- Giao Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa trực tiếp giám sát, theo dõi việc xử lý lô vị thuốc cổ truyền Bạch linh nêu trên (trong quá trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng).

-Các phòng chức năng của Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

2.Sở Y tế đề nghị:

- Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng dược liệu trong tỉnh và người dân biết để không mua bán, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền Bạch linh nêu trên.

- UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng vị thuốc cổ truyền và người dân trên địa bàn được biết để không buôn bán, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền Bạch linh có các dấu hiệu như trên; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tăng cường kiểm tra và xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

LP