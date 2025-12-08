Không kinh doanh, sử dụng thuốc Clorocid TW3 giả mạo

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 9403/SYT-NVYD thông báo về việc không kinh doanh, sử dụng thuốc Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg) giả mạo.

Sở Y tế nhận được Công văn số 4334/QLD-CL ngày 04/12/2025 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc thuốc Clorocid TW3 giả mạo. Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận hồ sơ liên quan đến mẫu sản phẩm có thông tin ghi trên nhãn Viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg); Số đăng ký: VD- 25305-16; Số lô 3333; Ngày sản xuất: 06/06/2024; Hạn dùng: 06/06/2027; Đóng gói dạng lọ nhựa 400 viên; Nơi sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩmTrung ương 3. Mẫu thuốc do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội lấy tại Nhà thuốc Đức Hiền, địa chỉ: Số nhà 58, Phố Lê Trọng Tấn, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Mẫu thuốc không có phản ứng định tính của Cloramphenicol, là thuốc giả.

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng và ngăn chặn hàng kém chất lượng, hàng giả lưu hành trên thị trường, Sở Y tế có ý kiến như sau:

Sở Y tế yêu cầu:

1.Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên toàn tỉnh: Tuyệt đối không được kinh doanh, sử dụng sản phẩm Viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg); Số đăng ký: VD-25305-16 giả mạo nêu trên. Kịp thời cung cấp thông tin theo đường dây nóng của Sở Y tế (02373852263) khi phát hiện sản phẩm nêu trên, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

2.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (Khoa truyền thông - Giáo dục sức khỏe):

+Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trong tỉnh và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg); Số đăng ký: VD- 25305-16 giả mạo như trên; Chỉ mua bán thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp; không mua bán thuốc không rõ nguồn gốc

+Tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 8622/SYT-NVYD ngày 14/11/2025 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

3.Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn đối với thuốc có nguy cơ bị làm giả hoặc kém chất lượng; báo cáo kịp thời các vụ việc phát hiện (nếu có) về Sở Y tế.

Sở Y tế đề nghị:

1.Sở Công Thương theo thẩm quyền chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp quản lý thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng theo quy định.

2.Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc kiểm tra xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg); Số đăng ký: VD-25305-16 giả mạo nêu trên (nếu có).

3.Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tăng cường truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trong tỉnh và người dân biết để không mua bán, sử dụng sản phẩm Viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg); Số đăng ký: VD-25305-16 giả mạo nêu trên; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan có thẩm quyền.

4.UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân trên địa bàn được biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm có các dấu hiệu như trên; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tăng cường kiểm tra và xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

