Không gian mới của phong trào phụ nữ và cơ hội nâng cao năng lực, cống hiến

Sau sáp nhập, cơ quan tham mưu của hội phụ nữ cấp tỉnh và cấp xã được tổ chức lại theo hướng hợp nhất về đầu mối với cơ quan MTTQ. Tuy nhiên, tổ chức hội vẫn hoạt động theo điều lệ, có con dấu riêng, bảo đảm tính độc lập tương đối và phát huy vai trò trong hệ thống chính trị. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025), dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm và kỳ vọng vào bộ máy mới “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, các cấp hội LHPN trong tỉnh vẫn đảm bảo hoạt động hội và phong trào phụ nữ phát triển sôi nổi, bám sát thực tiễn và hoạt động chính trị tại địa phương.

Hội LHPN phường Quảng Phú ra quân tổng vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ra quyết định, văn bản chỉ đạo về công tác nhân sự; kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đồng thời, ban hành văn bản định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác hội những tháng cuối năm và phong trào phụ nữ năm 2026. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh chỉ đạo hội LHPN cấp xã khẩn trương triển khai ngay các hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị mình theo mô hình mới, nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Rà soát tình hình hội viên tại đơn vị, đảm bảo hệ thống các chi, tổ phụ nữ hoạt động nhịp nhàng, xuyên suốt trong chuyên môn, tổ chức hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, phương hướng đã đề ra từ đầu năm và trong nghị quyết đại hội.

Thời gian đầu có nhiều thay đổi về mặt tổ chức, hoạt động nhưng các cấp hội vẫn đảm bảo tính liên tục, thực hiện nghiêm túc chủ đề năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt, các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của địa phương vẫn được các cấp hội chủ động, phối hợp tham gia thực hiện, tạo không khí thi đua sôi nổi và khẳng định vai trò hoạt động của hội. Tiêu biểu là: tổng dọn vệ sinh môi trường kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), tham gia các hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 3; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chào mừng đại hội đảng bộ, đại hội MTTQ, đại hội đại biểu phụ nữ các cấp...

Sau khi sáp nhập, Hội LHPN phường Tĩnh Gia có 38 chi hội phụ nữ, với hơn 8.200 hội viên. Để hoạt động hội không bị gián đoạn, ngay ngày đầu đảm nhiệm vị trí mới, chị Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hội LHPN phường đã cùng tập thể cán bộ cơ quan khẩn trương bố trí lại văn phòng làm việc, tổ chức phiên họp thứ nhất hội nghị ban chấp hành để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2025. Chị Sen chia sẻ: “Một trong những việc ưu tiên, quan trọng là chúng tôi rà soát, cập nhật số lượng hội viên phụ nữ, củng cố lại hệ thống chi hội, tổ, nhóm, các câu lạc bộ, mô hình... đảm bảo hoạt động hội và phong trào phụ nữ thông suốt, liên tục”.

Chị Vũ Bích Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Đô, chia sẻ: "Sau khi sáp nhập, xã hiện có 28 chi hội, với hơn 4.000 hội viên. Vận hành mô hình mới, chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai nhiệm vụ. Mặc dù số lượng chi hội và hội viên tăng lên, địa bàn rộng là một thách thức đối với cán bộ hội cơ sở, nhưng chúng tôi luôn xác định phải nỗ lực để đảm nhiệm tốt vai trò của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân”.

Cùng với hệ thống chính trị, cán bộ chính quyền các cấp, nhiều cán bộ nữ nói chung, cán bộ hội nói riêng mang trên mình những trọng trách mới. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ hội không ngừng củng cố, nâng cao năng lực trong quản lý và điều hành hoạt động hội và phong trào phụ nữ. Đội ngũ cán bộ hội phụ nữ phường, xã coi đây là cơ hội để nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục cống hiến vì sự phát triển của phụ nữ.

Chặng đường trước mắt hẳn còn nhiều bộn bề công việc cùng nhiều thử thách, phát huy nội lực và ý chí của phụ nữ thời đại mới, cán bộ hội các cấp sẽ luôn là nhân tố quan trọng, trực tiếp góp phần vào sự thành công của mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện nay, Hội LHPN tỉnh đang chỉ đạo các cơ sở hội LHPN phường, xã tiếp tục triển khai hiệu quả chủ đề năm 2025: “Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Triển khai hiệu quả phong trào thi đua và cuộc vận động, trong đó có phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới, yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, như: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hội nhập; thực hiện các chương trình an sinh xã hội... Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền các cấp đề xuất, phát hiện, giới thiệu và tạo nguồn cán bộ nữ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín chuẩn bị nhân sự nữ tham gia đại hội đảng các cấp và ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, đối với cấp xã hoàn thành trước tháng 10/2025; cấp tỉnh hoàn thành trước tháng 12/2025.

