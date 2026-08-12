Không để việc bỏ giấy phép làm yếu đi công cụ kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng

Chiều 12/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đại biểu Vũ Tiến Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá đề nghị không để việc bỏ giấy phép và những điều kiện gia nhập thị trường không còn cần thiết làm yếu đi công cụ kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đại biểu Vũ Tiến Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu Vũ Tiến Dũng tán thành sự cần thiết ban hành luật nhằm bảo đảm tính liên tục của chính sách cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Tuy nhiên, do phân bón và giống cây trồng là đầu vào quyết định cả một vụ sản xuất; khi chất lượng không bảo đảm, người nông dân thường là chủ thể chịu thiệt hại trực tiếp và khó có khả năng tự kiểm chứng trước khi mua.

Vì vậy, bỏ điều kiện kinh doanh không đồng nghĩa với bỏ nghĩa vụ về chất lượng, nguồn gốc và khả năng truy xuất sản phẩm, không để việc bỏ giấy phép làm yếu đi công cụ kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng; cần bảo đảm tổ chức, cá nhân buôn bán phải lưu giữ, cung cấp hóa đơn, chứng từ, thông tin về cơ sở sản xuất, mã lô và tiêu chuẩn chất lượng; phối hợp truy xuất, cảnh báo, thu hồi sản phẩm vi phạm. Các quy định xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả phải có hiệu lực đồng bộ với luật, không để phát sinh khoảng trống pháp lý từ ngày 1/1/2027.

Về cơ chế tự công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi, đại biểu thống nhất chuyển từ thẩm định trước sang tự công bố để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 33 mới quy định việc tự công bố, tự thay đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử, chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý gắn với quyền tự công bố. Do vậy, cần phải bổ sung ngay nguyên tắc: tổ chức, cá nhân tự công bố, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, chất lượng và an toàn của sản phẩm; phải kịp thời cập nhật khi có thay đổi và lưu giữ tài liệu chứng minh để phục vụ hậu kiểm. Đây là trách nhiệm cốt lõi cần được xác lập trong luật.

Đại biểu Nguyễn Lê Ngọc Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lâm Hiển

Cũng cho ý kiến đối với dự án luật này, đại biểu Nguyễn Lê Ngọc Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá đề xuất nghiên cứu cơ chế trích lập một phần tiền ký quỹ, tiền cấp quyền của các dự án khoáng sản, thủy điện trên địa bàn tỉnh để lập “Quỹ bảo hiểm, quỹ dự phòng vật tư nông nghiệp đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Bởi, khi đồng bào ở các xã đặc biệt khó khăn bị mất mùa do sử dụng giống, phân bón giả mà thương lái bỏ trốn, không thể truy vết, Quỹ sẽ kịp thời hỗ trợ bồi thường để đồng bào ổn định cuộc sống; sau đó cơ quan nhà nước thực hiện quyền truy đòi đối với thủ phạm.

Hữu Đại