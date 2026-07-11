Không để người dân gặp khó khi giải quyết thủ tục hành chính

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng lên đáng kể, song tại xã Thiệu Hóa, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) vẫn được duy trì thông suốt, nhanh gọn. Với Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) vận hành hiệu quả cùng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, người dân đến làm thủ tục không còn tâm lý chờ đợi, đi lại nhiều lần như trước.

Đoàn viên, thanh niên xã Thiệu Hóa hướng dẫn người dân sử dụng Kiosk lấy số tự động tại Trung tâm PVHCC xã.

Được hợp nhất từ thị trấn Thiệu Hóa và các xã Thiệu Phúc, Thiệu Công, Thiệu Nguyên cùng một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thiệu Long, xã Thiệu Hóa hôm nay là một chỉnh thể hành chính đồng bộ, khang trang. Đi cùng không gian phát triển được mở rộng là quy mô dân số lớn hơn, với gần 49.000 người. Điều đó đặt ra áp lực không nhỏ với chính quyền địa phương trong việc giải quyết TTHC cho người dân. Nhận diện rõ thách thức, HĐND xã Thiệu Hóa đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 1/7/2025 về việc thành lập Trung tâm PVHCC trực thuộc UBND xã. Mục tiêu cốt lõi của Trung tâm PVHCC không dừng lại ở việc giải quyết TTHC cho Nhân dân, mà xa hơn là đóng vai trò “hạt nhân” để Thiệu Hóa sớm hình thành mô hình “Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số và Công dân số”.

Để hiện thực hóa quan điểm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, xã Thiệu Hóa đã tập trung đầu tư đồng bộ cả về con người lẫn hạ tầng kỹ thuật cho trung tâm PVHCC. Cùng với kế thừa cơ sở vật chất từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thiệu Hóa cũ, trung tâm còn được đầu tư thêm nhiều trang thiết bị công nghệ hiện đại, từ hệ thống máy tính cấu hình cao, máy bấm số tự động, máy in, máy scan chuyên dụng để phục vụ giải quyết TTHC cho người dân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện đại mới chỉ là điều kiện cần, con người mới là yếu tố quyết định thành bại của công cuộc cải cách. Ý thức rõ điều đó, chính quyền xã đã rà soát, bố trí những cán bộ, công chức có kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, vững vàng về chuyên môn và lý luận chính trị, đạo đức công vụ trong sáng để đảm nhận các công việc tại trung tâm PVHCC. Bởi vậy, trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, mỗi đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC xã luôn luôn lắng nghe dân nói, làm dân tin và không phiền hà, sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm. Đồng thời là tuyên truyền viên, hướng dẫn Nhân dân tiếp cận nền hành chính số bằng thái độ lịch thiệp, văn minh.

Ông Lê Văn Hai, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Thiệu Hóa, cho biết: “Một nền hành chính hiện đại trước hết phải minh bạch. Tại Trung tâm PVHCC xã các bảng mã QR được tích hợp để công dân chủ động quét mã, tra cứu TTHC thông qua điện thoại thông minh một cách nhanh chóng. Đồng thời, niêm yết công khai toàn bộ 42 danh mục TTHC được miễn phí, lệ phí khi thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân tiếp cận. Đặc biệt, số điện thoại của lãnh đạo xã cùng các cán bộ phụ trách chuyên môn được công khai rộng rãi. Bất kỳ vướng mắc, phản ánh hay kiến nghị nào của người dân trong quá trình giao dịch TTHC đều có thể chuyển thẳng tới người đứng đầu chính quyền địa phương để được xử lý kịp thời. Điều đó giúp chính quyền xã tự chỉnh đốn và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân”.

Có mặt tại Trung tâm PVHCC xã Thiệu Hóa vào một buổi sáng tháng 7, ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi không phải là cảnh người dân chờ đợi thường thấy ở các cơ quan hành chính Nhà nước, thay vào đó là sự nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính cùng tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức nơi đây.

Cầm trên tay kết quả chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị Cao Thị Hường ở thôn Thiệu Phú, cởi mở: “Trước đây, cứ nghĩ đến việc đến cơ quan hành chính Nhà nước làm giấy tờ là tôi lại lo ngại, vì sợ mất thời gian, phải đi lại nhiều lần. Thế nhưng, hôm nay đến Trung tâm PVCC xã, tôi được công chức đón tiếp, hướng dẫn tận tình chu đáo. Sau 30 phút ngồi chờ tại ghế, tôi được gọi tên lên nhận kết quả. Sự nhanh chóng, chuyên nghiệp này nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi”.

Cùng chung niềm vui, ông Mai Văn Kỳ (thôn Thành Lý) đến làm thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch và giấy khai sinh, bày tỏ: “Nhiều năm trước, mỗi lần đi làm TTHC có khi mất cả tuần trời, đi lại năm, bảy lượt mới xong. Thế nhưng hôm nay đến Trung tâm PVHCC xã, được đoàn viên, thanh niên tình nguyện hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, thao tác rất nhanh chóng. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, hồ sơ của tôi đã được đẩy thẳng lên hệ thống”.

Chị Hường và ông Kỳ không phải là trường hợp cá biệt. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm PVHCC xã Thiệu Hóa, từ ngày 1/7/2025 đến cuối năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận 5.792 hồ sơ TTHC. Kết quả giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 99,99%, không có hồ sơ bị quá hạn hay trả lại. Trong đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 97,66%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Còn trong 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm tiếp nhận 4.320 hồ sơ TTHC. Kết quả đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 4.255 hồ sơ cho người dân, đạt tỷ lệ 99,98%. Bên cạnh đó, xã Thiệu Hóa còn ghi dấu ấn khi thực hiện thành công giải pháp “phi địa giới hành chính” trong tiếp nhận và xử lý một số TTHC thiết yếu. Cải cách mang tính đột phá này đã giúp người dân không còn bị bó buộc bởi hộ khẩu thường trú khi thực hiện các giao dịch cơ bản, mà mở ra sự thông thoáng, linh hoạt của nền hành chính số.

Điều người dân cảm nhận rõ nhất không chỉ là tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn hay số lượng dịch vụ công trực tuyến, mà là sự thay đổi trong cách phục vụ của chính quyền. Mỗi thủ tục được rút ngắn thời gian, mỗi quy trình được công khai, minh bạch đều góp phần đưa chính quyền đến gần người dân hơn. Từ nền tảng ấy, Thiệu Hóa đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Bài và ảnh: Hòa Bình