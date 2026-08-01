Lan tỏa mô hình “Chi bộ 4 tốt” ở xã Như Thanh

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ xã Như Thanh đã triển khai xây dựng, thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” đến các cơ sở đảng trực thuộc. Qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Như Thanh đánh giá việc thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Là một trong những đơn vị sớm triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, Chi bộ thôn Đồng Lớn đã tập trung vào các nội dung: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy tổ chức họp, bàn thống nhất các nội dung sinh hoạt, sau đó đưa lên nhóm zalo của chi bộ để các đảng viên tham khảo trước. Đến buổi sinh hoạt, các đảng viên sẽ góp ý kiến cho từng nội dung cụ thể để mọi người cùng bàn bạc, thống nhất đưa vào nghị quyết triển khai thực hiện. Ngoài ra, chi bộ cũng rà soát, tìm hiểu, phân tích, đánh giá những mặt được, những việc chưa đạt, chỉ ra các nguyên nhân còn hạn chế trên các lĩnh vực, để đưa ra bàn bạc tại các kỳ sinh hoạt. Nhờ đó, nhiều vấn đề bức xúc, nảy sinh được xem xét, giải quyết kịp thời, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư chi bộ thôn Đồng Lớn cho biết: “Sau khi thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, các hoạt động của chi bộ đi vào nền nếp hơn. Vai trò của cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên đã được phát huy, qua đó nhân lên niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Điển hình như trong đợt sáp nhập thôn vừa qua, thôn Đồng Lớn được sáp nhập từ 4 thôn: Đồng Lớn, Đồng Xuân, Đồng Hải và Tân Long. Trước sáp nhập, đa số người dân đều đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, không ít bậc cao niên vẫn bày tỏ mong muốn giữ lại tên của thôn mình để làm tên thôn mới, bởi nó đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Để người dân đồng thuận, các chi ủy ở thôn cũ đã nhiều lần tổ chức hội nghị để lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân. Đồng thời thuyết phục người dân bằng các lý lẽ, dẫn chứng dựa trên căn cứ lịch sử, văn hóa để đặt tên... Nhờ cách làm kiên trì, linh hoạt nên người dân trong thôn đã đồng thuận và nhất trí với tên gọi mới”.

Đảng bộ xã Như Thanh hiện có 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.591 đảng viên. Để tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xác định nội dung cụ thể, xây dựng tiêu chí phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Phân công đảng ủy viên phụ trách, theo dõi, hướng dẫn cấp ủy, chi bộ triển khai thực hiện mô hình. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên rà soát, đánh giá từng tiêu chí một cách nghiêm túc, thực chất.

Ngoài ra, Đảng ủy xã còn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện mô hình đối với các chi bộ. Lấy kết quả đánh giá, xếp loại tiêu chí “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” là một trong những căn cứ để xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc hàng năm...

Đồng chí Lê Thúy Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Như Thanh cho biết: “Thông qua mô hình “chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong các chi bộ, đảng bộ cơ sở; phát huy được những cách làm hay, sáng tạo của các cấp ủy trong triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu về công tác Đảng; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Đặc biệt, đội ngũ đảng viên đã phát huy tính tiền phong, gương mẫu; luôn giữ gìn đạo đức, lối sống; đồng thời tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và lối sống thực dụng.

Bài và ảnh: Minh Khanh