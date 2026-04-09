Không để đối tượng truy nã ngoài vòng pháp luật

Với phương châm kiên quyết không để đối tượng truy nã ở ngoài vòng pháp luật, lực lượng công an trong tỉnh đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động rà soát, nắm tình hình, điều tra xác minh quy luật lẩn trốn của từng loại đối tượng; củng cố tài liệu phục vụ công tác truy bắt, qua đó góp phần hạn chế việc phát sinh tội phạm mới và bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật.

Công an xã Hợp Tiến bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, tội danh các đối tượng bị truy nã rất đa dạng như cố ý gây thương tích, lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, đánh bạc... Sau khi gây án, đối tượng truy nã thường nhanh chóng tìm cách bỏ trốn đến vùng sâu, vùng xa, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn để lẩn trốn, che giấu tung tích, nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và quần chúng Nhân dân. Điển hình là thay tên đổi họ, nơi ở, cách thức liên lạc với người thân, đồng bọn nhằm đánh lạc hướng xác minh, truy bắt của lực lượng chức năng. Từ đó, việc phát hiện, truy tìm, vận động ra đầu thú, bắt giữ gặp nhiều khó khăn.

Nhưng với phương châm hành động “không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật”, lực lượng công an Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp truy bắt và vận động đối tượng truy nã đầu thú gắn với làm tốt các biện pháp hạn chế đối tượng truy nã phát sinh. Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương khác, thậm chí là lực lượng chức năng nước ngoài nắm chắc tình hình, điều tra xác minh quy luật lẩn trốn của từng loại đối tượng, củng cố tài liệu phục vụ công tác truy bắt. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở chú trọng phát huy hiệu quả công tác dân vận, thường xuyên phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn lẩn trốn, đặc điểm nhận dạng của tội phạm truy nã để Nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác; vận động các đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật...

Do thực hiện đồng bộ các biện pháp trên, những năm gần đây Công an tỉnh Thanh Hóa đã vận động, truy bắt được nhiều đối tượng truy nã. Chỉ tính riêng trong năm 2025 và 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt giữ gần 10 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã lẩn trốn sau nhiều năm gây án. Điển hình, ngày 18/2/2026 qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hợp Tiến phát hiện một nam thanh niên tỉnh ngoài đến lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn thôn Diễn Ngoại, có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, xác định nam thanh niên tên là Bùi Hoàng Thông, sinh năm 1994 nơi ở tại thôn Liên Phú, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình. Tiếp tục tra cứu, xác minh, Công an xã xác định Bùi Hoàng Thông là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an xã Hợp Tiến đã đưa đối tượng về trụ sở để làm việc, đồng thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/1/2026, Công an phường Nguyệt Viên đã tiến hành kiểm tra cư trú tại tổ dân phố 2, Tào Xuyên. Trong quá trình làm việc, bằng sự nhạy bén nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện một công dân có biểu hiện tâm lý bất thường và nhiều nghi vấn về nhân thân. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành khai thác sâu, đồng thời đối chiếu dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp với tàng thư hộ khẩu và căn cước công dân. Kết quả xác minh cho thấy, đối tượng tên là Nguyễn Văn Phương (tên gọi khác là Nguyễn Tuấn Phương), sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại phường Nguyệt Viên chính là đối tượng đang bị Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Trung ương - Bộ Quốc phòng truy nã về tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Để nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm trong tình hình mới, lực lượng công an Thanh Hóa tiếp tục làm tốt công tác trinh sát nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã. Bên cạnh đó, nhân rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động các tầng lớp Nhân dân đề cao cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng chức năng truy bắt tội phạm, sớm đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật, góp phần đem lại sự công bằng và bình yên cho xã hội.

Bài và ảnh: Quốc Hương