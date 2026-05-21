Làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đặt phòng khách sạn

Một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đặt phòng khách sạn vừa bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hoá phối và Công an phường Quảng Phú điều tra, làm rõ; bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra: Thông qua mạng xã hội Facebook, anh V.V.T trú tại phường Quảng Phú có truy cập vào trang Fanpage có tên “Mandala Retreats Kim Bôi Hòa Bình” và nhắn tin hỏi đặt phòng. Sau đó, 1 tài khoản Zalo kết bạn với anh và nhắn tin báo giá đặt phòng. Do thấy giá đặt phòng rẻ nên anh T. đã tin tưởng, chuyển hơn 14 triệu đồng tiền đặt cọc. Khi anh T. chuyển tiền xong, các đối tượng lấy lý do nội dung chuyển khoản không đúng và yêu cầu anh tiếp tục chuyển thêm tiền để xóa lỗi hệ thống. Nhận ra mình bị lừa, anh T. đã gọi lại thì bị chặn số điện thoại, tài khoản Zalo cũng bị hủy kết bạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định: Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1996; Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 2001 (là em gái của Nguyễn Văn Tuấn); Dương Kim Chuyên, sinh năm 2000 (là em họ của Nguyễn Văn Tuấn) cùng trú tại xóm Nhe, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên là các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trong vụ việc nói trên. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an phường Quảng Phú triệu tập các đối tượng đến làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với Công an phường Quảng Phú tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Lê Quỳnh