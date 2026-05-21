Xã Triệu Sơn ra quân triển khai cao điểm bảo đảm trật tự công cộng, TTATGT

Sáng 21/5, xã Triệu Sơn tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã năm 2026.

Đợt cao điểm nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông; từng bước chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, họp chợ trái quy định; góp phần xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân triển khai nhiệm vụ tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực chợ Giắt, chợ Thiều, ngã tư Dân Lực và nhiều điểm thường xuyên xảy ra vi phạm. Các tổ công tác tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về trật tự công cộng; đồng thời tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, di dời hàng hóa, vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, hộ kinh doanh về trách nhiệm giữ gìn mỹ quan đô thị và bảo đảm an toàn giao thông. Trong ngày đầu ra quân, nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, sắp xếp lại hàng hóa đúng quy định, tạo sự chuyển biến tích cực.

Đợt ra quân có sự tham gia đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, dân quân và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã Triệu Sơn trong việc lập lại kỷ cương đô thị, xây dựng môi trường giao thông an toàn, thông thoáng.

Sau đợt ra quân, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, tuần tra thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Đợt ra quân thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng xã Triệu Sơn; tạo môi trường giao thông an toàn, thông thoáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đình Duyến (CTV)