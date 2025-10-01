Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

Trước diễn biến phức tạp của trận mưa lũ lịch sử đang diễn ra tại xã Nông Cống, cả hệ thống chính trị tỉnh của đã vào cuộc khẩn trương, quyết liệt. Các lực lượng Quân đội, Công an, cứu hộ cứu nạn... căng mình ngày đêm ứng cứu, hỗ trợ người dân với tinh thần “an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu”, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai.

Đến trưa ngày 1/10, nhiều thôn của xã Nông Cống vẫn ngập, không điện, không nước sạch, người dân vẫn rất cần các nhu yếu phẩm như đồ ăn, áo phao, vật tư y tế...

Trong suốt nhiều ngày qua, các lực lượng, chủ lực là lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân, đã không quản ngày đêm, cung cấp lương thực, bảo đảm an toàn cho người dân.

Người dân xã Trung Chính tổ chức nấu cơm, tiếp tế người dân vùng ngập lụt xã Nông Cống.

Những bữa cơm vội vàng trong đêm...

...những lúc tranh thủ chợp mắt của các lực lượng tham gia công tác ứng cứu, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Các lực lượng sử dụng xuồng cứu hộ để tiếp cận từng nhà bị ngập sâu, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ ai ở lại vùng nguy hiểm.

Không kể ngày hay đêm, các điểm tập kết, nhận ủng hộ, của các tổ chức cá nhân hoạt động liên tục để bảo đảm lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân.

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được thắt chặt, lan tỏa mạnh mẽ, cùng nhau cùng vượt qua bão lũ.

Yến Phương