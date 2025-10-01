Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

Yến Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của trận mưa lũ lịch sử đang diễn ra tại xã Nông Cống, cả hệ thống chính trị tỉnh của đã vào cuộc khẩn trương, quyết liệt. Các lực lượng Quân đội, Công an, cứu hộ cứu nạn... căng mình ngày đêm ứng cứu, hỗ trợ người dân với tinh thần “an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu”, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai.

Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

Trước diễn biến phức tạp của trận mưa lũ lịch sử đang diễn ra tại xã Nông Cống, cả hệ thống chính trị tỉnh của đã vào cuộc khẩn trương, quyết liệt. Các lực lượng Quân đội, Công an, cứu hộ cứu nạn... căng mình ngày đêm ứng cứu, hỗ trợ người dân với tinh thần “an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu”, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai.

Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

Đến trưa ngày 1/10, nhiều thôn của xã Nông Cống vẫn ngập, không điện, không nước sạch, người dân vẫn rất cần các nhu yếu phẩm như đồ ăn, áo phao, vật tư y tế...

Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

Trong suốt nhiều ngày qua, các lực lượng, chủ lực là lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân, đã không quản ngày đêm, cung cấp lương thực, bảo đảm an toàn cho người dân.

Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

Người dân xã Trung Chính tổ chức nấu cơm, tiếp tế người dân vùng ngập lụt xã Nông Cống.

Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

Những bữa cơm vội vàng trong đêm...

Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

...những lúc tranh thủ chợp mắt của các lực lượng tham gia công tác ứng cứu, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

Các lực lượng sử dụng xuồng cứu hộ để tiếp cận từng nhà bị ngập sâu, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ ai ở lại vùng nguy hiểm.

Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

Không kể ngày hay đêm, các điểm tập kết, nhận ủng hộ, của các tổ chức cá nhân hoạt động liên tục để bảo đảm lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân.

Không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được thắt chặt, lan tỏa mạnh mẽ, cùng nhau cùng vượt qua bão lũ.

Yến Phương

Từ khóa:

#không để ai bị bỏ lại phía sau #Nông Cống #người dân #trận mưa lũ lịch sử #Tính mạng #Tinh thần #hệ thống chính trị #Quân đội #Ứng cứu #Hỗ trợ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn hiện hữu trong lòng Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Họ không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mà còn gắn bó với dân bằng những việc làm...
Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Đời sống - Xã hội
Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất điện. Cùng với nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công đoàn ngành Điện cũng đã...
Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Nông Cống và xã Thắng Lợi chìm trong biển nước. Trong đó xã Nông Cống có 3.200 hộ và xã Thắng Lợi có hơn 900 hộ dân bị ngập sâu, cuộc sống của...
Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong khoảnh khắc sinh tử mong manh, chẳng một ai đắn đo, suy nghĩ. Nhanh như chớp, họ lao mình vào vòng nước xiết hiểm nguy như một mệnh lệnh được cài sẵn, vì phía trước là tính mạng người dân. Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long