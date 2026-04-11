Khởi tranh môn Taekwondo trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh

Sáng 11/4, môn Taekwondo trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh (phường Hạc Thành).

Tham dự giải có hơn 200 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) đến từ 13 địa phương trên địa bàn tỉnh. Các VĐV thi đấu 21 nội dung đối kháng cá nhân và đồng đội nam, nữ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc giải.

Bên cạnh đó các VĐV thi đấu 5 nội dung quyền gồm: Cá nhân nam, cá nhân nữ; Đôi nam - nữ; Đồng đội nam, đồng đội nữ.

Luật thi đấu áp dụng luật Taekwondo do Tổng cục Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Giải đấu thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh nhà lên tầm cao mới.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự giải.

Giải là đợt sát hạch quan trọng để các địa phương, đơn vị đánh giá quá trình huấn luyện, tập luyện, qua đó nỗ lực giành huy chương, góp phần cải thiện thành tích tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X. Qua giải tuyển chọn những VĐV tiêu biểu bổ sung cho đội tuyển Taekwondo tỉnh chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu của giải.

Giải dự kiến sẽ khép lại vào ngày 12/4 với lễ tổng kết và trao thưởng cho các nội dung thi đấu. Thành tích của các đoàn giành được sẽ tính vào bảng tổng sắp huy chương, thứ hạng tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Anh Tuân