Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Khởi tranh môn Taekwondo  trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/4, môn Taekwondo trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh (phường Hạc Thành).

Quang cảnh lễ khai mạc.

Tham dự giải có hơn 200 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) đến từ 13 địa phương trên địa bàn tỉnh. Các VĐV thi đấu 21 nội dung đối kháng cá nhân và đồng đội nam, nữ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc giải.

Bên cạnh đó các VĐV thi đấu 5 nội dung quyền gồm: Cá nhân nam, cá nhân nữ; Đôi nam - nữ; Đồng đội nam, đồng đội nữ.

Luật thi đấu áp dụng luật Taekwondo do Tổng cục Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Các vận động viên tham dự giải.

Giải đấu thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh nhà lên tầm cao mới.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự giải.

Giải là đợt sát hạch quan trọng để các địa phương, đơn vị đánh giá quá trình huấn luyện, tập luyện, qua đó nỗ lực giành huy chương, góp phần cải thiện thành tích tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X. Qua giải tuyển chọn những VĐV tiêu biểu bổ sung cho đội tuyển Taekwondo tỉnh chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu của giải.

Các vận động viên thi đấu nội dung quyền.

Nội dung đối kháng mang đến những trận đấu quyết liệt, kịch tính.

Giải dự kiến sẽ khép lại vào ngày 12/4 với lễ tổng kết và trao thưởng cho các nội dung thi đấu. Thành tích của các đoàn giành được sẽ tính vào bảng tổng sắp huy chương, thứ hạng tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Từ khóa:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh