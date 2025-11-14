Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức huy động vốn cá nhân

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hạnh, sinh năm 1985, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các Quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, Hạnh vốn là nhân viên hợp đồng tại Trung tâm Viễn thông huyện Lang Chánh (cũ). Tháng 10/2019, Hạnh gặp lại bạn học cũ là chị Trần Thị T trong buổi hội khóa và khoe rằng mình “có mối quan hệ với cán bộ ngân hàng Agribank Lang Chánh”, có thể giúp người khác “cho vay đáo hạn ngân hàng” để hưởng lãi suất cao. Tin tưởng bạn, chị T đưa cho Hạnh 500 triệu đồng làm vốn “cho vay đáo hạn”. Khi Hạnh tiếp tục yêu cầu thêm tiền, chị T đã kêu gọi thêm anh Lữ Trọng L cùng góp vốn để “kiếm lời”. Chỉ trong hơn một tháng, Hạnh đã 8 lần nhận tiền của L, với số tiền là trên 1 tỷ đồng, hứa hẹn trả lãi 2-6% trong vài ngày. Sau vài lần trả “lãi tượng trưng” để tạo lòng tin, Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Theo nhận định của Phòng 2 VKSND tỉnh Thanh Hóa, vụ án Lê Thị Hạnh phản ánh một xu hướng tội phạm mới, đó là lợi dụng mối quan quen biết, sự cả tin và tâm lý muốn kiếm lời nhanh để đưa ra những lời mời gọi “đầu tư sinh lợi cao”, “hợp tác tài chính”, “cho vay đáo hạn”... mang vỏ bọc tài chính cá nhân, sử dụng công nghệ mạng xã hội, chuyển khoản ngân hàng để hợp thức hóa giao dịch. Đáng chú ý, nhiều nạn nhân tự nguyện chuyển tiền, không có hợp đồng hoặc chứng từ pháp lý rõ ràng, dẫn tới khó khăn trong xác minh và thu hồi tài sản.

Từ vụ án nêu trên, VKSND tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không tham gia góp vốn, đầu tư, cho vay cá nhân khi không có hợp đồng, không rõ mục đích, không kiểm chứng được năng lực tài chính của đối tác. Đồng thời, cảnh giác với các lời mời đầu tư lãi cao qua mạng xã hội, kể cả từ người quen biết. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, báo ngay cho cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất để được hướng dẫn bảo vệ quyền lợi. Lưu giữ chứng từ chuyển tiền, tin nhắn, email... đây là những chứng cứ quan trọng trong hoạt động tố tụng.

Quốc Hương và CTV