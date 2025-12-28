Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Vận động người dân giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc loài quý hiếm

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa tuyên truyền, vận động 1 hộ dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc loài nguy cấp, quý hiếm.

Vận động người dân giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc loài quý hiếm

Thông tin từ Công an xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa tuyên truyền, vận động 1 hộ dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc loài nguy cấp, quý hiếm.

Vận động người dân giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc loài quý hiếm

2 cá thế thuộc loại quý hiếm được người dân bàn giao.

Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Xuân Thái phát hiện gia đình ông Lê Văn Đ. (ngụ thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái) đang nuôi nhốt 2 cá thể khỉ, gồm: 1 cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis) và 1 cá thể khỉ đuôi dài (tên khoa học Macaca fascicularis). Đây đều là các loài động vật rừng thuộc nhóm IIB, loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

Theo ông Đ., đây là 2 cá thể khỉ được ông mua các đây 2 năm về nuôi. Sau khi được lực lượng công an xã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật cũng như ý nghĩa của công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã, ông Đ. đã tự nguyện giao 2 cá thể động vật trên.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Xuân Thái đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Xuân Thái thuộc Vườn quốc gia Bến En tiến hành bàn giao 2 cá thể khỉ cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Bến En để chăm sóc, trước khi tái thả về tự nhiên.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Vườn Quốc gia Bến En #xã Xuân Thái #Quý hiếm #Tuyên truyền #giao nộp #Động vật hoang dã #vận động người dân #Thanh hóa #Lực lượng công an #An ninh trật tự

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xét xử Vi “Ngộ” về tội trốn thuế

Xét xử Vi “Ngộ” về tội trốn thuế

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai Nguyễn Văn Vi, tức Vi “Ngộ” (SN 1981, trú tại phường Hạc Thành) cùng đồng phạm về hành vi trốn thuế.
Xây dựng “Trường học không ma túy”

Xây dựng “Trường học không ma túy”

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có sự xâm nhập và ảnh hưởng của tệ nạn ma túy, ngành giáo dục Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phòng, chống ma túy toàn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh