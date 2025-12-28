Hotline: 0822.173.636   |

Pháp luật

Ngăn chặn, xử lý 2 đối tượng tàng trữ, sử dụng súng săn trái phép

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an xã Cổ Lũng cho biết, qua công tác nắm tình hình và phối hợp tuần tra bảo vệ rừng, đơn vị đã phát hiện Hà Văn Ban, sinh năm 1987 và Hà Văn Lập, sinh năm 1986 cùng trú tại thôn Nủa, xã Cổ Lũng có hành vi sử dụng súng săn (loại súng khí nén) để săn bắn. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng săn tự chế và 65 viên đạn chì.

Làm việc với cơ quan Công an, Hà Văn Ban và Hà Văn Lập khai nhận, vào cuối năm 2024, trong thời gian cả hai làm công nhân ở TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên được đối tượng lạ mặt mời chào mua súng khí nén để bắn chim, do nhà ở gần rừng và cùng có sở thích đi rừng bắn chim nên cả hai đã đồng ý mua; sau đó mang về cất giấu trong hang đá tại khi vực rừng thuộc thôn Nủa. Đến ngày 23/11/2025, khi cả hai đang đi săn bắn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan Công an, Hà Văn Ban và Hà Văn Lập khai nhận, vào cuối năm 2024, trong thời gian cả hai làm công nhân ở TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên được đối tượng lạ mặt mời chào mua súng khí nén để bắn chim, do nhà ở gần rừng và cùng có sở thích đi rừng bắn chim nên cả hai đã đồng ý mua; sau đó mang về cất giấu trong hang đá tại khi vực rừng thuộc thôn Nủa. Đến ngày 23/11/2025, khi cả hai đang đi săn bắn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Vụ việc sau đó đã được chuyển Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương

