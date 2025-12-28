Hội thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

Tối 28/12, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chủ trì, phối hợp với xã Ngọc Lặc tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi do các em học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc biểu diễn.

Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nội dung 02, Tiểu dự án 01, Dự án 10: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025 theo Quyết định 1719/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/10/2021.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Cầm Bá Tường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phát biểu tại hội thi.

Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc có tổng số 588 học sinh, là con em đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa. Đến với hội thi hiểu pháp luật có 4 đội mang tên: Đội Công lý; Đội Chân lý sáng; Đội Hiến pháp xanh; Đội Thực thi, mỗi đội gồm 5 thành viên, đại diện cho học sinh khối 10,11 tham dự.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi gồm: Phần chào hỏi; Phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; Phần thi tiểu phẩm.

4 đội thi đại diện cho các em học sinh khối 10, 11 Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

Tham gia hội thi, các em học sinh được tìm hiểu kiến thức các văn bản pháp luật như: Luật Căn cước; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống ma túy; Luật Phòng chống mua bán người; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em; phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; an ninh mạng; vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; một số chính sách dân tộc, tôn giáo...

Các em học sinh tham dự hội thi.

Phần thi chào hỏi của các đội tham dự

Các đội tham dự phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật

Đặc biệt, ở phần thi tiểu phẩm, các đội chơi thể hiện các tiểu phẩm dự thi có nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng chống ma túy; Luật Phòng, chống mua bán người; an toàn giao thông; phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, an ninh mạng...

Phần thi tiểu phẩm “Lấy chồng tây” của Đội Chân lý sáng với nội dung phòng, chống mua bán người.

Phần giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật của các em học sinh nhà trường.

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi qua đó tạo điều kiện cho các em học sinh được giao lưu, học hỏi nâng cao ý thức tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho các em học sinh nói riêng và người dân vùng đồng bào DTTS&MN nói chung.

Ông Cầm Bá Tường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo trao giải Nhất cho đội “Chân lý sáng”

Kết thúc hội thi, BTC trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các đội tham dự hội thi và đoạt giải.

Được biết, năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức 3 hội thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh nội trú thuộc vùng đồng bào DTTS&MN tại các xã Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy.

