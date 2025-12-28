Bắt tạm giam 2 mẹ con trong vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm

Thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hoá cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để điều tra về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

2 đối tượng tại cơ quan công an.

Qua tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1984, trú tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện bị u nang tử cung. Cùng với đó, Thu cho người khác vay tiền nhưng không lấy được nên có tư tưởng bất mãn, chán đời và nảy sinh ý định giả chết để trục lời tiền bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã tham gia các năm 2017, 2018. Để thực hiện hành vi, ngày 7/6/2020, Thu mua thuốc ngủ, dàn dựng hiện trường giả chết tại nhà, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương trong đêm.

Đối tượng Trần Thị Thập, sinh năm 1955, trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, là mẹ đẻ của Thu) dù biết rõ hành vi giả chết của con nhưng vẫn thực hiện việc khai tử không đúng sự thật tại UBND phường Phú Sơn (cũ), xác nhận nguyên nhân chết là “đột tử”, trực tiếp liên hệ với nhân viên bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm. Với thủ đoạn gian dối nêu trên, các đối tượng đã được thanh toán 3/4 hợp đồng bảo hiểm, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền bảo hiểm, Nguyễn Thị Thu tiếp tục thay đổi nơi cư trú, che giấu tung tích, sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư bất động sản và trí tuệ nhân tạo (AI).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thu thập được, ngày 25/12/2025, VKSND tỉnh Thanh Hoá đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” quy định tại Điều 213 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Quốc Hương